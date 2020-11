Amsterdam The Style Outlets officieel geopend

Na vele jaren wachten is Amsterdam The Style Outlets in Halfweg eindelijk geopend. Op donderdag 26 november beleefde het outletcentrum de eerste openingsdag, zo wordt gemeld in een persbericht.

“We waren heel blij om te zien dat de eerste bezoekers al om 9 uur socially distanced in de rij stonden, vooral aangezien het natuurlijk een doordeweekse dag is. Ook gedurende de dag was de opkomst groot, maar gelukkig konden we het met z’n allen in goede banen leiden. Het is enorm fijn om na al die voorbereidingen ons centrum eindelijk met onze bezoekers te kunnen delen,” aldus Marcel Herben, Center Manager van Amsterdam The Style Outlets, in het persbericht.

Op dit moment zijn 65 van de 100 winkels in het outletcentrum al gevuld. Amsterdam The Style Outlets heeft samen met de autoriteiten vastgesteld dat 2.000 bezoekers tegelijkertijd veilig in het centrum kunnen rondlopen. Mocht die grens worden bereikt kan het centrum tijdelijk de poorten dicht doen.