Antostokio, het merk van Rafal Antos, opent pop-up in Tokio

Het merk Antostokio, van de Nederlands-Poolse ontwerper Rafal Antos, opent op 17 februari een pop-upstore in het grote winkelcentrum Shibuya Parco in Tokio. Dat meldt het merk in een persbericht.

In de pop-upstore, met een oppervlakte van 37 vierkante meter, zal de lente-zomercollectie van het merk te zien zijn, ‘Kimono Beat’ genaamd. Ook is een reeks limited edition bomberjacks te vinden, gemaakt van hergebruikte kimonostof. Dit materiaal staat aan de kern van Antostokio, dat nieuwe kleding en accessoires van de stoffen maakt. Ook ontwerpt Antos, die afstudeerde van de Gerrit Rietveldacademie als illustrator, bedrukte T-shirts.

Antostokio werd in 2019 door Antos opgericht. Het merk is een ‘samenvoeging van de schoonheid, kwaliteit en rijke cultuur van Japans vakmanschap met een actuele manier van kleden’, zo is in het persbericht te lezen. De producten van Antostokio worden volledig in Japan geproduceerd, in beperkte oplage.

De pop-up is open tot en met 3 maart 2021.