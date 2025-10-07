Atelier Made Here sluit eind 2025 haar deuren

Duurzaam maakatelier Made Here besluit de stekker eruit te trekken. Er is geen sprake van een formeel faillissement.

“We hebben nooit zonder opdrachten gezeten”, zegt Ytha Kempkes op LinkedIn. Volgens de oprichter is er genoeg werk te verrichten in de markt die het atelier bediende: upcycling, “maar het was heel hard werken en er was nooit genoeg financiële ruimte om daar veel professionele ondersteuning bij te krijgen.” Tot het eind van het jaar lopen de bestellingen door. In de tussentijd worden voor de werknemers nieuwe werkplekken gezocht.

Dat de kosten zo opliepen, komt vooral door de Participatiewet in combinatie met de cao Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT). Kempkes schrijft dat haar wens om onafhankelijk te worden van fondsen en subsidies daardoor spaak liep.

“Arbeid wordt steeds duurder, loonkostensubsidies zijn gebaseerd op minimumloon terwijl de cao hogere salarissen eist. Voor medewerkers die onder de Participatiewet vallen [mensen met een arbeidsbeperking, red] is dat eenmaal in vast dienstverband 120 procent van het minimumloon. En upcycling is arbeidsintensief.”

Kempkes is trots op de ontwikkelingstrajecten die dertig makers op weg hebben geholpen in de Nederlandse mode-industrie.

Made Here startte acht jaar geleden met drie kleermakers. Mettertijd kwam er financiering vanuit fondsen en per 2023 hielp ontwikkelingsbedrijf Pantar met het begeleiden van nieuwe werknemers, in de regel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Made Here was een van de eerste Nederlandse modebedrijven die zich op de combinatie sociaal makerschap, upcycling en made-to-order (op bestelling; zonder voorraad) richtte.