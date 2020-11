Belgische en Britse niet-essentiële winkels weer op slot

In heel Europa worden de coronamaatregelen weer opgeschaald. In België en Groot-Brittannië betekent het dat de niet-essentiële winkels weer moeten sluiten.

In België gaan de nieuwe regels vandaag al in. De lockdown is echter anders dan die in maart. Zo zijn er namelijk uitzonderingen gemaakt. Gespecialiseerde detailhandelszaken in kledingstoffen, wol, garens en fournituren mogen namelijk geopend blijven. Ook mogen zaken die verplicht dicht zijn wel een afhaalloket openen of een bezorgdienst aanbieden, dit was begin dit jaar nog verboden. Ook mogen winkels die nog wel open zijn, zoals de supermarkten, een assortiment hebben van niet-essentiële producten. Op deze manier bestaat er geen oneerlijke concurrentie. De verstrengde maatregelen zijn voor zes weken afgekondigd, maar tussentijds zal er een evaluatie plaatsvinden.

In Groot-Brittannië gaan de winkels pas op donderdag dicht. Daar zijn geen uitzonderingen gemaakt, maar is het ook voor de gesloten winkels mogelijk een bezorgdienst of een click-and-collect service aan te bieden.