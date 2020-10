Bezoek aan binnensteden door coronacrisis gehalveerd

De aangescherpte corona maatregelen hebben veel impact op het aantal bezoekers in de binnensteden, zo meldt INretail in een persbericht. Uit een analyse van de retail vereniging blijkt dat op maandag 12 tot en met zondag 18 oktober het aantal bezoekers in zeven van de dertien steden kelderde met 50 procent of meer. De ontwikkelingen werden gevolgd in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

De ontwikkelingen zijn geanalyseerd op basis van bezoekers- en omzetdata van grote winkelketens, aldus het persbericht. Amsterdam en Eindhoven zagen hun bezoekersaantal het meest dalen, met 61 procent. Daarna volgt Utrecht met 60 procent, Den Haag met 58 procent en Breda met 57 procent.

De omzetontwikkeling was ook ‘dramatisch,’ aldus het persbericht. De omzet bleef in Rotterdam 56 procent achter vergeleken met 2019, gevolgd door Amsterdam en Eindhoven (-49 procent), Utrecht en Breda (beide -46 procent) en Den Haag en Nijmegen (-43 procent). De omzet was in de dertien steden gemiddeld 38 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.

INretail sluit het persbericht af met de conclusie dat de pandemie bestrijding “ongekend veel consequenties met zich meebrengt die retail ondernemers diep raken.” De vertegenwoordiger geeft aan met gemeenten en de landelijke overheid te overleggen over maatregelen die zowel corona bestrijden als ook winkels op een veilige manier open houden.

