Bezoekersaantallen winkelstraten nog niet terug op pre-corona niveau

De drukte in de winkelstraten ligt nog steeds 41 procent lager dan voor de coronapandemie, zo meldt onderzoeksbureau Locatus in een bericht. Gertjan Slob van Locatus vraagt zich in het bericht af of het gevoel van drukte dat we toch ervaren in de winkelstraten te maken heeft met wat we gewend zijn wegens corona.

Locatus geeft aan dat het grootste herstel in de grote steden te zien was in 2022. De grote steden hadden aan het begin van de coronapandemie dan ook het meeste te lijden. Het bezoekersaantal in Amsterdam steeg met 46 procent en in Utrecht met 38 procent. Het sterkste herstel was te zien in Breda waar het aantal bezoekers met 54 procent steeg.

In het bericht geeft Locatus, die al bijna twintig jaar passantentellingen uitvoert, aan dat voor de coronapandemie de bezoekerscijfers in de winkelstraten al afnam. Tussen 2004 en 2019 daalde het aantal bezoekers namelijk al met 22 procent.