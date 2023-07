Bianca Niebeek brengt webshop voor tweedehands plussize mode naar winkelstraat in Nunspeet

Bianca Niebeek begon drie jaar geleden met een webshop in tweedehands plussize mode. Nu is het tijd om haar klanten in een fysieke winkel te laten passen, vertelt ze aan Rtv Nunspeet.

De winkel in Nunspeet draagt de naam ‘Tweedehands Fashion’ en biedt mode vanaf maat 40 tot en met maat 58. “Dames zijn van harte welkom om een keer langs te komen en te passen, de koffie staat altijd klaar. Je vindt bij ons leuke en fleurige kleding, maar we hebben ook leuke Ibiza-style accessoires om een outfit mee af te maken”, aldus Niebeek aan Rtv Nunspeet.

Naast het passen en kopen van kleding, kunnen consumenten ook gebruikte kleding inleveren. “Wanneer een artikel verkocht is, krijgt de klant, na de afdracht aan de belastingdienst, de helft van de opbrengst. Dat is ongeveer veertig procent van de verkoopprijs”, vertelt de ondernemer aan Rtv Nunspeet. Niebeek ziet een toename in de vraag naar tweedehands kleding sinds diverse online marktplaatsen ontpoppen. “Maar bij ons hoeft men de items niet zelf te fotograferen, verkopen en verzenden.”