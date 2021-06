Binnenkijken bij de eerste Asket-winkel wereldwijd

Slow fashion label heeft recent de stap naar fysieke retail gemaakt. Het bedrijf is neergestreken in Stockholm en deelt nu de eerste beelden.

De winkel beslaat 116 vierkante meter en heeft ruimte voor de gehele permanente collectie van het slow fashion label. Voor de inrichting is gekozen voor houten planken en bankjes die contrasteren met de betonnen vloer en het blootgesteld plafond. Voor het ontwerp heeft Asket samengewerkt met ontwerpkantoor Specific Generic. “Het is fysieke vertaling van Asket en laten de kledingstukken voor zichzelf spreken,” aldus Andreas Bozarth Fornell, de creatief directeur van het ontwerp kantoor, in een nieuwsbrief van Asket.

“Een van de belangrijkste redenen om een fysieke winkel te openen is dat we het mogelijk wilde maken dat jullie dichtbij de <em>essentials</em> uit de permanente collectie kunnen kom,” aldus Asket in de nieuwsbrief. “Van het checken hoe een item voelt, tot het vinden van de perfect pasvorm, naar het ontdekken van het maakproces.”

Asket

Asket

Asket