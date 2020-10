Binnenkijken: De eerste Amerikaanse winkel van Dries van Noten

Dries van Noten is de oceaan over gegaan. Het Belgische modehuis heeft een eerste Amerikaanse winkel geopend. Het merk is neergestreken in Los Angeles, zo meldt het modehuis in een persbericht.

De nieuwe winkel is de grootste in het portfolio van het modehuis tot nu toe. De vestiging beslaat een winkeloppervlak van bijna 800 vierkante meter. Zoals elke andere winkel van het modehuis is met het ontwerp van de winkel specifiek gekeken naar de sfeer van de stad waarin deze gevestigd is. De winkel staat bol van speelse elementen en kleuren. Denk aan een kunstwerk van Japanse kunstenaar Azuma Makato, kleurrijk meubilair en zelfs een pianovleugel. Pianisten, maar ook consumenten zullen worden uitgenodigd om te spelen. Daarnaast zal de winkel ook een keuken hebben waar bezoekers kunnen genieten van een drankje of een hapje wanneer de coronacrisis weer over is, aldus het persbericht.

Naast de gehele mannen- en damescollectie van Dries Van Noten, zal het in de winkel in de toekomst ook mogelijk zijn voor klanten om hun oude Dries van Noten-items te verkopen. Ook zal de winkel een ‘archief’-kamer hebben met items uit oudere collecties van het modehuis die te koop zijn.

Neem alvast een kijkje in de winkel door middel van onderstaande beelden.