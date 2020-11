Binnenkijken in de eerste Elements of Freedom winkel

Nederlands merk Elements of Freedom opende dit jaar de eerste eigen winkel. Plannen voor een eigen winkel waren er al langer en waren oorspronkelijk bestemd voor 2021, maar Elements of Freedom besloot ze naar voren te halen. Het merk is inmiddels gevestigd in de Negen Straatjes in Amsterdam en FashionUnited ontving de eerste beelden.

Met de stap naar fysieke retail wil Elements of Freedom de gehele merkervaring aan de bezoeker geven. "Laten zien wat Elements of Freedom nou is," aldus CEO Audrey Nuchelmans in oktober tegen FashionUnited. Het duurzame Nederlandse merk werd in 2014 opgericht met de achterliggende gedachte zo duurzaam mogelijk collecties te maken. Het bedrijf is inmiddels in vier landen in Europa actief en heeft 60 verkooppunten.

Het is de bedoeling op termijn meerdere eigen brandstores te openen van Elements of Freedom. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.