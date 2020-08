Binnenkijken: Lois Jeans introduceert nieuw winkelconcept in Amsterdam

Lois Jeans heeft zijn winkel op de Amsterdamse Gerard Doustraat omgetoverd tot een volledig nieuw retailconcept. Onder de naam Casa Lois is de huidige Lois winkel in De Pijp veranderd in een warme en huiselijke omgeving die de sfeer van een Spaanse finca uitstraalt, zoals je die op het Spaanse platteland vindt.

Er werd gekozen voor Spaanse invloeden, omdat Lois zijn oorsprong in Valencia vindt. Sinds de jaren zestig staat het eerste Europese jeansmerk dat de wereld veroverde, bekend om de sexy pasvormen en flared jeans. Ondanks de Spaanse roots, zit het hoofdkantoor van Lois sinds een paar jaar in Amsterdam en de Nederlandse hoofdstad heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het merk. Maar om de Spaanse roots te vieren, wordt de moderne mediterrane esthetiek steeds belangrijker in alle uitingen van het merk.

Casa Lois werd volledig in-house ontworpen door Lois Creative Studios en de ruimte van 65 vierkante meter straalt nu rust en sereniteit uit. Naast de collectie van Lois, verkoopt Casa Lois ook interieurobjecten en accessoires in de winkel die mooi aansluiten op de mediterrane vibe.

Zo ziet de nieuwe Lois Jeans-winkel in Amsterdam eruit

Beeld: Lois Jeans