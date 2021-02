Brancheorganisatie INretail stapt naar de rechter voor heropening winkels

INretail eist via de rechter de heropening van winkels, zo meldt de brancheorganisatie. “Het kan volgens de eigen routekaart van de overheid en het kan veilig,” zo schrijft de organisatie in het bericht. INretail uitte eerder deze week al de teleurstelling dat de winkels alleen voor winkelen op afspraak open mogen op 3 maart en niet volledig de deuren kunnen openen.

“Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten. Ook in het buitenland zijn winkels weer open. De sluiting was een extra verzwarende maatregel bij het scenario ‘zeer ernstig’ en is nu disproportioneel,” zo schrijft INretail. “De situatie is door het kabinet inmiddels afgeschaald naar ‘ernstig’ dankzij verminderde besmettingen. De voortdurende winkelsluiting doet geen recht aan het economisch belang en de corona proof winkelmogelijkheden, waarvan sinds maart 2020 altijd sprake was bij niet-essentiële winkels.”

INretail kaart aan dat het volgens de routekaart die de overheid had uitgestippeld er geen reden meer is de winkels gesloten te houden. “De retail heeft sinds maart vorig jaar tot aan de verplichte winkelsluiting met de Verantwoord Winkelen protocollen bewezen de winkelopenstelling veilig te kunnen organiseren.” Daarnaast wijst de organisatie erop dat 60.000 banen op de tocht staan als de winkels langer gesloten blijven.