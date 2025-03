Brand in centrum Arnhem: Winkels gedeelte binnenstad dicht, geen koopavond

De brand in het centrum van Arnhem die in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen zorgt ervoor dat een gedeelte van de binnenstad afgesloten is. De brand begon in een winkelpand in de Janstraat en sloeg over naar meerdere andere panden. Winkels in de omgeving zijn gesloten en er vindt ook geen koopavond plaats, zo meldt de Gemeente Arnhem.

Het afgezette gebied ligt tussen de Rijnstraat, Nieuwe Plein, Willemsplein, Jansplein en Marienburgstraat. In dit gebied kunnen de winkels niet open. Bevindt een winkel buiten dit gebied, dan is het aan de keus van de winkelier zelf of deze vandaag opent.

Burgemeester Ahmed Marcouch op de website van de Gemeente Arnhem: “Deze brand heeft een grote impact op onze historische binnenstad, haar bewoners en ondernemers, en alle Arnhemmers. Mijn gedachten en zorgen gaan uit naar alle direct betrokkenen. We staan mensen die getroffen zijn op dit moment bij. Grote dank aan alle hulpdiensten die massaal bezig zijn de brand te bestrijden en erger hebben weten te voorkomen. Locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp en onze medewerkers zijn in touw om de opvang en zorg in goede banen te leiden.” Marcouch is momenteel op verlof, maar heeft besloten terug te keren.

De brandweer heeft besloten een blok met historische panden gecontroleerd uit te laten branden, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het gaat hier om het huizenblok tussen de Pauwstraat, Janstraat, Varkenstraat en Munterstraat.