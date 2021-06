Browns-menswear-buyer: "Onze NextGen-merken hebben ondanks de pandemie hun beste seizoen ooit”

Hoe worden merken grote namen in de modebranche? Wie ontdekt ze eigenlijk en helpt hen om ook commercieel succesvol te zijn? FashionUnited benaderde menswear-buyer Joseph Brunner en heeft hem schriftelijk een paar vragen voorgelegd. Brunner is verantwoordelijk voor de inkoop van de NextGen en Active brands bij het Britse luxe warenhuis Browns. Hij vertelt hoe hij nieuwe merken ontdekt en hoe belangrijk hun toekomstvisie is voor hem. Bovendien verklapt hij hoe zijn eigen stijl zijn werk beïnvloedt en wat het aankomend seizoen voorjaar/zomer 2022 zal brengen.

U bent menswear-buyer voor NextGen bij Browns, hoe heeft dit segment zich het afgelopen seizoen ontwikkeld?

Er zijn momenteel veel merken in de modebranche en daarbij ook spannende, opkomende designers. Kijk alleen al eens naar de afstudeershows – seizoen na seizoen – waar studenten een platform hebben om collecties met een ruwe, ongefilterde visie te creëren.

Dat is zowel voor consumenten als detaillisten heel interessant. Het afgelopen seizoen hebben de meeste van onze NextGen-merken ondanks de pandemie hun beste seizoen ooit gehad, wat ook blijkt uit de toenemende vraag naar unieke producten.

Waar let u op bij een merk voor het NextGen segment, voordat het bij Browns in het assortiment wordt opgenomen?

Ik let op drie dingen als ik een nieuw merk bekijk: Ten eerste of de Browns-klant erin geïnteresseerd zou zijn, dus of het zal verkopen. Ten tweede of het merk past bij de visie van de afdeling, en ten derde of ik het goed vind of niet.

Het merk kan voldoen aan één of alle drie de criteria, en er zijn veel merken die wij momenteel niet inkopen maar die wel aan alle criteria voldoen – dus let op wat wij het komende seizoen zullen toevoegen.

Foto: Browns East

Een sterk beeld neerzetten als designer wordt steeds belangrijker voor een merk. Is dat ook iets waarmee u rekening houdt en hoe beoordeelt u dat?

Ik vind een sterke visie en het volgen van een duidelijk plan eigenlijk belangrijker dan een sterke beeld. Ik vraag vaak wat hun 1/3/5-jarenplan is als ik de designers spreek, omdat het belangrijk is om doelen te stellen, ook als ze niet worden bereikt. Tot mijn verbazing denkt niet iedereen daarover na, en omdat designers creatief zijn, is de beperking tot een bepaald beeld in zeker opzicht strijdig met hetgeen ze willen bereiken.

Het is ook belangrijk dat het prettige mensen zijn. Ik weet dat er vrij veel designers met een cultstatus zijn, die een slechte naam hebben, maar fatsoenlijke en aardige mensen achter het merk, is ook een reden om voor een designer te kiezen.

Spelen zulke afwegingen ook een rol als u talenten kiest voor het initiatief Browns Focus en hoe ontdekt u deze designers?

Zeker! Voordat wij met de designers praten, beoordelen we veel zaken, niet alleen hun collecties tot nu toe. Voor Browns Focus was het heel belangrijk dat de designers en hun merken voor iets staan en dat dat in hun collecties, hun communicatie en hun werk tot nu toe duidelijk wordt.

Fotos: Conner Ives X Browns Focus

Het Londense womenswear-merk Conner Ives is één van deze talenten. Ives heeft al tijdens zijn studie een collectie voor Browns ontworpen. Hoe belangrijk is het voor u als inkoper om afstudeershows te bezoeken?

Er ligt nu nog een extra druk op de studenten. Ze liggen al snel onder een vergrootglas, omdat de shows zo goed worden gedocumenteerd. Het risico bestaat dat alles te snel gaat, voordat iemand zijn handwerk heeft kunnen verfijnen.

Iedereen is op zoek naar het next big thing, de volgende McQueen of Galliano, maar wanneer alle ogen vanaf dag één op iemand gericht zijn en wanneer iedereen over die designer praat wordt het lastig om nog originele nieuwe namen te vinden. De afgestudeerden zijn de toekomst van onze creatieve industrieën, dus is het belangrijk om je erin te verdiepen en je te laten inspireren, want de shows zijn net zo goed een uitdrukking van kunst als van mode.

Van modeshows tot Tiktok – wat is uw favoriete methode om nieuwe trends te ontdekken?

Voor mij is dat Instagram. Ik probeer mijn mobiele telefoon niet zo vaak te gebruiken, maar er is zoveel informatie in de app, zodat het momenteel vaak het eerste medium is om nieuwe dingen te ontdekken. Als je hem niet gebruikt, krijg je het gevoel dat je belangrijke informatie over nieuwe dingen uit de branche mist.

Bild: Lueder x Browns Focus

Welk merk is uw nieuwste ontdekking?

Wij hebben Marie Lueder en Tsau Store opgenomen in Browns Focus. Twee relatief onbekende designers, die hun op handwerk gebouwde collecties nog aan het ontwikkelen zijn, maar veel potentie hebben. Marie heeft een unieke blik op dingen door het inbouwen van mentale warmte en techniek in haar kleding. En Bevan, de designer van Tsau, is zo veelzijdig. De referenties die hij gebruikt voor zijn collectie, heb ik zo nog nooit gezien. Namesake en Arnar Mar Jonson zijn andere merken, die wij onlangs hebben ontdekt en het is de moeite waard om ze in het oog te houden.

Welke collecties hebben uw persoonlijke stijl de afgelopen tijd geïnspireerd?

Goede vraag, ik ben een grote fan van Kiko Kostadinov. Ik hou van de structuur van de jassen en broeken, heel onderscheidend. Ik draag zelf graag een kort jasje en een wijde broek. Dat is mijn uniform. Dus koop ik daar meestal elk seizoen een versie van, als er iets is naar mijn smaak.

Stefan Cookes schiet bij genderneutrale collecties precies in de roos en ze worden steeds beter. En last but not least vond ik de AW21-collectie van Namacheko ongelooflijk.

Hoe zou u uw eigen stijl beschrijven en in hoeverre wordt uw werk daardoor beïnvloedt?

Ik zou zeggen dat mijn stijl zich onderscheidt van anderen, niet uniek, maar minder commercieel. Ik hou van brede silhouetten aan de onderkant en smallere pasvormen van boven. Dus wijde broeken met structuur. Geen onflatterende bootcuts, maar denk aan Paria Farzaneh, Marni, Jacquemus, Kiko Kostadinov om er maar een paar te noemen. Dat gecombineerd met getailleerde snits van merken als Prada, Stefan Cooke en Namacheko. Maar met het stijgen der jaren voel ik me ook aangetrokken tot de rijpere stijlen van deze merken en ook tot Bode.

Mijn smaak heeft normaal gesproken geen invloed op mijn werk, omdat ik voor 95 procent van de tijd een collectie voor de Browns-klanten samenstel. Alleen bij een klein aantal collecties speelt de eigen stijl een rol, omdat styling net zo belangrijk is als de verkoop.

Foto: Tsau x Browns Focus

De Gen Z klant is zeer zelfbewust in stijl en toont deze ook online. Hoe ziet u post-corona-trendprognoses – zoals de terugkeer van de Roaring Twenties – met betrekking tot deze generatie?

Dat is een hype. Ze hebben alleen belangstelling voor wat voetballers, artiesten, influencers etc. dragen. Op een bepaalde manier is het geweldig dat deze generatie experimenteert en mode op een geheel nieuwe manier beleeft, ze begrijpen dat het belangrijk is om er goed uit te zien. Maar door de influencer-cultuur en de marketing is er nauwelijks individuele stijl. Als je door het centrum van Londen loopt, ziet iedereen er hetzelfde uit. Dit wordt versterkt door het influencer-tijdperk waarin wij leven.

Kunt u al een klein voorproefje geven van de must-haves voor het seizoen SS22?

Omdat we nog maar net met SS22 beginnen, is het moeilijk te zeggen, omdat ik nog niet veel van de jonge designers heb gezien. Wel ben ik een beetje verliefd op modische poloshirts, het liefst iets gebreids en een beetje excentriek. We hebben het laatste seizoen enkele merken gezien die geweldige stijlen hebben gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld de polo met oversized kraag van Maison Margiela, de AW21-parel-polo van Casablanca en de AW21-jacquard-polo van Namacheko.