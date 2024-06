Bruidsmode merk Galia Lahav opent eerste Europese winkel

Het Israëlische bruids- en modehuis Galia Lahav opent op 1 augustus zijn eerste flagshipstore in Europa. Het merk kiest voor Londen als de eerste stad om neer te strijken.

De opening markeert de vijfde winkel van Galia Lahav wereldwijd, naast winkels in Los Angeles, New York en Miami in de VS en Tel Aviv in Israël. De opening maakt deel uit van de uitbreiding van het bruidsmerk in Europa.

De 3.800 vierkante meter grote boetiek met twee verdiepingen is gevestigd op 66-67 South Audley Street in Mayfair, Londen, en is een investering van 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) van het merk, gericht op zijn groeiende klantenbestand in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De boetiek zal de Bridal Couture-, gala-, avond- en schoenencollecties van het merk huisvesten.

Het ontwerp van de winkel is een samenwerking met Erez Ezra, Vilaa en Kbn en zal de elegante en strakke esthetiek van het vlaggenschip van Galia Lahav in New York weerspiegelen, terwijl het elementen bevat "die resoneren met de levendige energie van Londen".

In een verklaring zei het merk Galia Lahav dat de winkel "een ongeëvenaarde luxe winkelervaring" zal bieden, omdat het "de winkelervaring voor bruiden naar een geheel nieuw niveau wil tillen en perfect wil vertegenwoordigen waar het Haute Couture-modehuis voor staat".

Weergaven van het vlaggenschip van Galia Lahav in Londen Credits: Galia Lahav