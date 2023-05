CBS: Aantal verkopen modewinkels neemt iets toe in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2023 neemt het aantal verkopen van modewinkels iets toe in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet steeg wel met zo’n 10 procent (bij kledingwinkels met 13,5 procent, bij winkels in schoenen en lederwaren met 10 procent). Maar doordat de prijzen flink stegen, nam het aantal verkopen maar iets toe (bij kledingwinkels met 3,1 procent, bij winkels in schoenen en lederwaren met 0,6 procent).

Dat is opvallend want in de gehele detailhandel daalde het aantal verkopen met ruim 3 procent. Wel zorgden de prijsstijgingen ook daar voor een toename van de omzet, met bijna 8 procent. In de foodsector nam de omzet met 9 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, maar het aantal verkopen daalde met 5 procent. Vooral supermarkten behaalden een hogere omzet. Ook speciaalzaken, zoals slagerijen en kaaswinkels, zetten meer om (1 procent). Het aantal verkopen daalde met 11 procent.