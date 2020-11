CBS: Consument minder pessimistisch in november

De stemming onder consumenten was in november minder somber, dat meldt het CBS in een nieuwsbericht. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -26, tegen -30 in oktober. Consumenten waren minder pessimistisch over het economisch klimaat en ook de koopbereidheid was minder negatief.

De afgelopen twintig jaar lag het consumentenvertrouwen gemiddeld op -7, dus de -26 van deze maand is nog steeds ver onder het gemiddelde. In januari 2000 bereikte het vertrouwen de hoogste stand ooit (36) en het dieptepunt werd bereikt in 2013 (-41), aldus het CBS. De deelindicator economisch klimaat ging van -61 naar -53, vooral over de economie in de komende twaalf maanden waren consumenten minder somber dan in oktober. Ook het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was minder negatief.

Consumenten waren in november optimistischer over de financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in oktober. Hun oordeel over de financiële positie in de afgelopen twaalf maanden veranderde niet.