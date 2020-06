CBS: Detailhandel in juni optimistischer over toekomst dan veel andere branches

In de maand juni waren Nederlandse ondernemers wederom minder pessimistisch over de omzet van hun bedrijven, de werkgelegenheid en het economisch klimaat, zo meldt het CBS. Dat is voor de tweede maand op rij na een dieptepunt in april, dat volgde op de invoering van de coronamaatregelen in maart. In de detailhandel waren ondernemers over het algemeen positiever dan in de meeste andere branches, zo blijkt uit de cijfers van het statistiekbureau.

In de detailhandel verwacht een overgroot deel van de ondernemers dat hun omzet in de komende drie maanden zal gaan stijgen. Waar het saldo positief en negatief gestemde ondernemers in april nog op -23,7 lag en in mei op -10,2, ligt het inmiddels op 6,5. Detailhandelaren zijn eveneens minder somber over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie maanden. Het saldo positieve en negatieve antwoorden schommelde in april en mei rond -10, maar ligt in juni op -0,4. Dat is het hoogste saldo van alle branches in juni.

Ook zijn detailhandelaren optimistischer over het economisch klimaat. In deze categorie ligt het saldo in juni op 7,7, tegenover -34,3 en -12 in respectievelijk april en mei. Naast de logiesverstrekking, waar het saldo op 19 ligt, is de detailhandel de enige branche waarin een positief saldo werd gemeten.