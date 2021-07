CBS: Kleding- en schoenenwinkels in juni wederom flink betere cijfers dan vorig jaar

De verkoopcijfers in de Nederlandse detailhandel lagen in juni 6 procent hoger dan in dezelfde maand in 2020, zo meldt het CBS. Ten opzichte van juni 2019, voor de pandemie, lag de omzet 16,8 procent hoger. Winkels in kleding en schoenen behaalden voor de vierde maand op rij een hogere omzet dan vorig jaar.

Met name de omzet van non-foodwinkels nam toe, met 8 procent ten opzichte van juni 2020 en 17,8 procent tegenover 2021. De omzetgroei van kleding- en schoenenwinkels steekt daar met kop en schouders bovenuit: schoenenwinkels draaiden ongeveer 35 procent meer omzet, kledingwinkels circa 46 procent. Dat is mede te verklaren door het feit dat deze winkels in 2020 de diepste dalen zagen.

De e-commerce zag in juni vorig jaar al een groei van 45,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Die groei zette in juni 2021 door: de online omzet was nog eens 17,3 procent hoger dan in 2020. Webwinkels zetten 15 procent meer om, multi-channelers 20 procent.