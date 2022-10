CBS: Nederlander koopt minder kleding en schoenen online

In 2022 kochten minder Nederlanders kleding en schoenen online dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar zei nog 59 procent van de Nederlandse bevolking kleding via het internet te hebben gekocht, dit jaar was dat nog 54 procent.

Nederlanders kochten dit jaar over het algemeen minder online: lag dat percentage een jaar geleden nog op 77 procent, dit jaar ligt het op 74 procent. Vooral de aankopen van fysieke goederen zijn teruggelopen: behalve schoenen en kleding werden er online ook minder meubels en woonaccessoires, elektronica, boeken en verzorgingsartikelen besteld. Wel werden er via het internet gemiddeld iets meer digitale producten aangeschaft, zoals muziek, apps, of kaartjes voor evenementen.

Volgens het CBS is een mogelijke reden dat men in 2021 door de coronapandemie meer aan huis gebonden was, zo is in het rapport te lezen. Daardoor werd er wellicht meer op het internet geshopt. Het CBS merkt op dat het percentage online kopers in 2022 wel iets hoger lag dan in 2020, het eerste jaar van de pandemie. Toen was het nog 71 procent.

Online winkelen vooral populair bij Nederlanders tussen 25 en 45

Online winkelen is het meest populair bij de groep Nederlanders tussen 25 en 45 jaar. Van deze groep kocht in 2022 bijna negentig procent een of meerdere producten online. De groep van 75-plussers koopt het minst online: dit jaar was dat 34 procent.

De meeste producten werden bij Nederlandse webshops gekocht. Zeventig procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder deed dit jaar aankopen bij Nederlandse webwinkels. 22 procent kocht ook van online retailers uit elders in de Europese Unie, twaalf procent plaatste een bestelling bij een webshop elders in de wereld.