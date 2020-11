CBS: Omzet modedetailhandel minder negatief in derde kwartaal

De omzet van Nederlandse kledingwinkels is in het derde kwartaal met 3,4 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Winkels in schoenen en lederwaren zagen een omzetdaling van 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar. De cijfers zijn een stuk positiever dan in het tweede kwartaal : toen daalde de omzet van kledingwinkels nog met 29,5 procent vergeleken met vorig jaar, en die van schoenen- en lederwarenzaken met 25,3 procent.

Evengoed blijft de omzet van de modedetailhandel achter vergeleken met die van andere branches. De omzet van de Nederlandse detailhandel steeg in totaal met 9,2 procent. Dat is de sterkste groei sinds 2005, toen begonnen werd met de publicatie van koopdaggecorrigeerde cijfers, zo laat het CBS weten. De omzet van non-foodwinkels nam met 8 procent toe. Vooral woongerelateerde winkels blijven goed presteren: zo steeg de omzet van meubelwinkels met 17,2 procent.

De stijgende omzetten zijn voor een deel te danken aan de groei van e-commerce. In het derde kwartaal werd 38,3 procent meer online omzet gedraaid dan vorig jaar. In het tweede kwartaal werd nog een record gebroken: toen werd er 54,9 procent meer online omgezet dan een jaar eerder.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited