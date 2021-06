CBS: ‘Verkoop via online platform wordt populairder’

Zo’n 8 procent van de bedrijven die goederen en diensten fysiek verkocht, koos er in 2019 voor geheel of gedeeltelijk te verkopen via een online platform, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De ‘platformverkopen’ zorgden voor ongeveer één procent van de omzet van bedrijven binnen Nederland. Verkopen via een eigen website ligt op ruim 8 procent van de omzet.

Vooral de horeca, de groot- en detailhandel maakt gebruik van verkoop via een online platform. In 2019 verkocht 16,2 procent van de horecabedrijven en 11,9 procent van de bedrijven in de handel via online platformen, zo is te lezen. Welk aandeel de modebranche hierin vervult, is niet bekend. Driekwart van bedrijven die deed aan online verkopen, haalde meer dan de helft van zijn ‘online omzet’ binnen via één platform.

Onder online platformen vallen - in dit onderzoek - websites of apps die tussen afnemers en aanbieders van goederen, diensten of informatie bemiddelen. In 2019 verkocht 7,9 procent van de bedrijven in Nederland via een online platform. In 2016 was dat slecht 4,6 procent. In 2019 verkocht zelf 1,9 procent alleen online, terwijl dat in 2016 zo’n 1,3 procent was.