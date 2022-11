CBS: Winkels worden veerkrachtiger en blijven langer bestaan

De kans dat een nieuw opgericht bedrijf na vijf jaar blijft bestaan groeit, dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook nieuwe winkels en webwinkels lijken een grotere kans van slagen te hebben.

Fysieke en online winkels hebben een steeds grotere kans om na vijf jaar nog te bestaan, ziet het CBS in de cijfers. In 2020 bestaat 56 procent van de in 2015 opgerichte fysieke winkels en 47 procent van de online winkels nog steeds. Dat komt neer op een stijging van 20 procent van de fysieke winkels en 11 procent van de webwinkels. Wat het aandeel van moderetailers in deze cijfers is, is niet bekend.

In 2020 werden in totaal 27.000 nieuwe winkels opgericht, waaronder bijna 23.800 webwinkels. In 2015 waren dat slechts 15.000 winkels, waarvan 61 procent bestond uit webwinkels.