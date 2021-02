Click & collect maakt de verliezen niet goed, maar biedt wel voordelen - vooral voor lokale ondernemers

Na wekenlang lobbyen mogen moderetailers morgen eindelijk aan de slag met click & collect: klanten kunnen hun online of telefonisch bestelde producten zelf afhalen bij winkels. Maar de voorwaarden zijn streng, en de weersomstandigheden deze week maken het er niet makkelijker op. Volgens brancheorganisatie INretail is click & collect vooral een stapje in de richting van de enige echte oplossing: de heropening van de winkels. FashionUnited deed navraag bij verschillende mode-ondernemers. Hoe staan zij tegenover click & collect? Voor wie maakt het systeem verschil, en hoe?

Shoebaloo: “Zo kun je lange levertijd omzeilen”

Vorige maand sprak FashionUnited al met Shoebaloo. Tijdens de lockdown beplakte de schoenenketen de etalages van de winkels aan de Rotterdamse Kruiskade en het Amsterdamse Koningsplein met grote posters waarop foto’s van de collectie waren geprint, met daarbij QR-codes zodat klanten hun favoriete paar vanaf de stoep konden bestellen. Vanaf 10 februari kunnen klanten ook bij Shoebaloo terecht voor het afhalen van hun schoenen, aldus Diek van Tol, manager e-commerce bij Shoebaloo. “We zijn druk met de voorbereidingen voor click & collect.”

Klanten kunnen bestellingen doorgeven via de webshop van Shoebaloo, of een Whatsapp-berichtje naar een van de winkels sturen. Daar worden speciale afhaalpunten ingericht. Hoe die er precies uit gaat zien, kan Van Tol nog niet zeggen. Shoebaloo probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het koude weer, vertelt hij “Misschien bouwen we wel een afhaal-iglo, haha! Hoe dan ook, we bedenken er iets moois op.”

Wat maakt click & collect voor Shoebaloo een aantrekkelijke optie? “Er zijn veel mensen die bij de winkels in de buurt wonen,” legt Van Tol uit. “Zij kunnen hun bestellingen dan gewoon even oppikken, in plaats van deze te laten bezorgen. Er zijn nog vrij veel vertragingen bij bezorgdiensten, die kun je zo omzeilen. Klanten kunnen hun bestellingen bij ons dezelfde dag nog afhalen. Mits ze ten minste vier uur van tevoren hebben besteld,” benadrukt hij. “We houden ons wel aan de regels.”

En de posters? “Die blijven hangen,” zegt Van Tol. “Ze doen het nog steeds goed!”

Puha: “We gaan niet veel meer verkopen, wel wat minder fietsen”

Toen Taam Karsdorp vorige week hoorde dat klanten bestellingen vanaf 10 februari zelf mochten afhalen, was haar eerste reactie ‘oh nee, mijn conditie!’ lacht ze. Karsdorp, samen met Said Belhadj eigenaar van de duurzame designwinkel Puha aan de Utrechtse Voorstraat, bezorgde een groot deel van de bestellingen de afgelopen weken eigenhandig met de fiets. Puha heeft nog geen eigen webshop, maar is wel actief op social media, waar de meeste klanten hun bestellingen doen. Veel van hen wonen in de omgeving van Utrecht. Kledingstukken, kunstwerkjes, tassen en zeepjes: Karsdorp pakte ze in en reed ze rond.

Goed voor de conditie, zeker - maar langsbrengen kost ook veel tijd, merkte Karsdorp. “Het is dus wel fijn dat klanten hun bestellingen nu ook zelf kunnen komen oppikken. Dat maakt het logistiek iets makkelijker. We merkten ook al dat klanten dat zelf graag wilden, om ons iets minder te belasten.” Puha heeft een trouwe kring van vaste klanten die de winkel in deze tijd tot grote steun zijn, ‘door aankopen te blijven doen en lieve dingen te zeggen’. Die klanten kunnen straks ook bij de deur van Puha aankloppen om hun pakketjes op te halen. Puha is nu bezig een webshop te ontwikkelen, waardoor het straks allemaal nog net wat sneller kan dan via Facebook of Instagram.

Verder gaat click & collect Puha niet enorm helpen, aldus Karsdorp. “We gaan er niet meer van verkopen. Het doet nauwelijks iets voor de vindbaarheid van de winkel of de producten. En als klanten kledingstukken komen ophalen, kunnen ze ze niet in de winkel passen.” Dat kan wel wanneer Karsdorp ze thuis bezorgt. “Dan neem ik gewoon twee extra maten mee.” Karsdorp verwacht dus dat ze ook nog wel zal blijven fietsen, zegt ze. “Misschien dat klanten eerder zeepjes, kaarten of accessoires komen halen.”

Hoewel click & collect voor Puha geen wereld van verschil maakt, is het volgens Karsdorp wel ‘een stapje in de goede richting’. Karsdorp: "Ik vind het in elk geval positief dat er voor winkeliers wordt nagedacht.”

Karin Vink: “Click & collect is in het voordeel van lokale ondernemers”

Karin Vink is mede-eigenaar van het label Femmes du Sud, dat in Nederland veertig verkooppunten heeft. Het overgrote deel van de retailers gaat met click & collect aan de slag, weet Vink. Ze ziet voordelen voor zowel ondernemers als klanten. “Het is niet zo dat click & collect het omzetverlies goed gaat maken,” onderstreept ze, “en sommige winkeliers kiezen er liever voor om met hun webshop te blijven werken dan personeel in te zetten in de winkel. Maar het kan retailers wel een stukje ontlasting bieden van het rondbrengen dat ze nu veel doen, en het drukt de kosten voor het versturen van bestellingen een beetje. Daarnaast is het ook fijn om je klanten weer eens in de ogen te kunnen kijken.”

Vink adviseert retailers om click & collect ook tegenover klanten als iets positiefs te presenteren. “Klanten kunnen bestellingen binnen vier uur bij je ophalen, in plaats van vijf dagen op hun pakketje te moeten wachten. Daarmee steunen ze de lokale ondernemer bovendien. Dat geeft een dubbel goed gevoel! En ook voor klanten is het sociale aspect belangrijk. Ze kunnen gewoon weer even langs lopen.”

Om click & collect onder de aandacht te brengen bij consumenten ontwierp Vink een click & collect-logo dat retailers in de vorm van een sticker op hun etalageruit kunnen plakken, of kunnen delen op social media. “Het is handig als retailers kenbaar maken dat het afhalen van bestellingen mogelijk is bij hun winkel. Consumenten zijn zich daar niet altijd van bewust,” aldus Vink. Vandaag lanceerde ze een variant met de tekst ‘click & support’. “Bestel je fashion item bij je favoriete fashion store,” staat er onder het logo geschreven. “Zo steun je de lokale winkels en maak je meteen een wandeling ;-).”

Over het winterse weer maakt Vink zich niet zo’n zorgen. “Dankzij de tijdslots staan er geen rijen, niemand hoeft buiten lang te wachten. Het zal allemaal wel meevallen. En vandaag schijnt de zon toch?”