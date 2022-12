Communicatie en peperkoek: Hoe hou je medewerkers deze kerst gemotiveerd

Precies op tijd voor de feestdagen werd het seminar 'Top Kerstverkoop met zeer gemotiveerde medewerkers' gehouden door de Duitse detailhandelsvereniging BTE Handelsverband en communicatie- en motivatietrainer Andreas Nemeth. De focus van de presentatie was, zoals de naam al deed vermoeden, motivatie.

Nemeth gaf tips om retail medewerkers te motiveren in het huidige moeizame economische klimaat. Hij legde ook uit hoe deze motivatie ook klanten kan aanmoedigen een aankoop te doen, want volgens hem zijn het "zeer gemotiveerde medewerkers" die "enthousiaste klanten veranderen in klanten die graag een aankoop doen".

Hoe motiveer je medewerkers?

Hoe kunnen moderetailers de motivatie van hun medewerkers verhogen? Volgens Nemeth zijn er drie verschillende manieren van motivatie, die elk door plezier of door pijn kunnen worden bereikt. Daartoe behoren de zelfmotivatie van werknemers en motiverende impulsen van buitenaf, zoals druk, of in het beste geval natuurlijk erkenning. Het laatste en "hoogste niveau van motivatie" is de zinvolheid van de eigen taak.

De theorie suggereert dat werknemers die de betekenis van hun taken herkennen, gemotiveerd zullen zijn om deze uit te voeren. Hoewel zowel bewuste als onbewuste gedachten kunnen worden getraind door gericht formuleren, zijn drie aspecten bijzonder belangrijk voor een positieve, motiverende bedrijfscultuur:

1 Informatiestroom

De huidige politieke en economische situatie gaat gepaard met onzekerheid en zorgen. Open gesprekken en eerlijke dialogen helpen om zekerheid over te brengen en kunnen werknemers ondersteunen en van zorgen en angsten verlossen.

2 Realistisch optimisme

Blind optimisme is niet geloofwaardig, wat wel werkt is om werknemers te motiveren met realistisch optimisme. Zinnen als "Kom maar op met de feestdagen. We zijn goed voorbereid," kunnen positieve motiverende impulsen geven, legt Nemeth uit.

3 Empowerment van het individu

Focussen op de fouten van werknemers heeft weinig zin, want wie zoekt, vindt. In plaats daarvan moet de ontwikkeling van de potentie van de werknemer worden versterkt, via persoonlijke gesprekken, coaching of gerichte opdrachten. Bovenal is het belangrijk te erkennen dat iedereen onbenut potentieel heeft.

Hoe kan een motivatiegedreven communicatiecultuur tot stand worden gebracht?

Taal en de juiste vorm van communicatie zijn de belangrijkste bouwstenen om mensen te motiveren. De manier waarop mensen met elkaar communiceren is een belangrijke factoren omdat elk woord zowel een bewust als onbewust effect heeft op de menselijke psyche.

In een notendop: Taal kan andere mensen en daarmee collega's, werknemers en klanten sterk beïnvloeden. Zelfs kleine veranderingen in formulering hebben een grote invloed op de motivatie van individuen. Met de juiste instelling kunnen veeleisender klanten dus worden gezien als een spannende uitdaging - het is allemaal een kwestie van visie en de manier waarop je de dingen zegt.

Voor managers is het bijzonder belangrijk "proactief" te denken, legde de communicatietrainer in zijn seminar uit. Met "proactief" bedoelt hij het omgaan met situaties zonder protest. Het is beter voor iets te zijn dan tegen, legde hij uit. Dat betekent helemaal niet dat je alles moet negeren, maar dat je het personeel op een consequente maar protestloze en begripvolle manier moet aansturen.

"Ik weet dat je extreem hard gewerkt hebt, maar laten we toch vol gas geven tijdens de kerstverkoop", was een van de voorbeelden van Andreas Nemeth van zo'n proactieve reactie op een werknemer die gestrest is door de extra openingstijden rond Kerstmis.

Met name op de verkoopvloer is het zaak zorg te dragen dat uitsluitend positieve en inspirerende onderwerpen aan bod komen en dat woorden zorgvuldig worden gekozen. Wanneer opbouwende kritiek moet worden geuit of een serieuze discussie gevoerd, moet dit altijd buiten de vloer in besloten ruimtes gebeuren.

Zelfmotivatie van werknemers bevorderen

Ten einde de zelfmotivatie van werknemers te bevorderen werden tijdens het seminar vijf concrete tips gegeven die tot succes moet leiden:

1 Stel haalbare doelen voor werknemers, want die bevorderen de motivatie en geven de persoon erkenning, respect en verantwoordelijkheid. Tijdens de kerstperiode zou dat bijvoorbeeld een bovengemiddeld aantal artikelen per klant een stimulans voor werknemers kunnen zijn.

2 Stel duidelijke regels op, want die bieden zekerheid - iedereen weet precies wat er van hem of haar wordt verwacht. Vooral tijdens het kerstseizoen moet worden bepaald welke diensten standaard zijn en aan alle klanten worden aangeboden.

3 Open communicatie en vertrouwen gaan hand in hand met de informatiestroom binnen het bedrijf. Korte dagelijkse meetings zijn hiervoor nuttig. Om de kerstsfeer erin te houden, stelt Andreas Nemeth advent meetings voor om de zaterdag af te trappen, bijvoorbeeld met alcoholvrije punch en peperkoek. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ook concrete doelen en regels voor de dag worden vastgesteld.

4 Werknemers moeten zeker worden uitgenodigd om deel te nemen aan brainstormsessies en betrokken worden bij de innovatie van een bedrijf. Dit leidt enerzijds tot meer respect en waardering voor elkaar, versterkt de innovatiekracht van het bedrijf en betekent anderzijds dat de werknemers meer voeling hebben met hun werk en het bedrijf.

5 De individuele verantwoordelijkheid van de werknemers moet worden versterkt door hen meer ruimte te geven om zelfstandig te werken. Natuurlijk zijn er regels, maar daarbinnen moet er ook voldoende ruimte zijn voor werknemers om hun eigen beslissingen te nemen.

In de geest van de komende kersttijd benadrukte Nemeth ook dat kleine geschenken, zowel voor werknemers als voor klanten, zeer worden gewaardeerd.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.de