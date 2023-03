Consument besteedt meer aan kleding, textiel en schoenen in januari

Consumenten geven in januari 6,2 procent meer uit dan in januari 2022. Men besteedt vooral meer aan duurzame goederen en schaffen meer kleding, textiel en schoenen aan, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In januari 2023 gaven men in de categorie kleding, textiel en schoenen, en duurzame goederen meer 5,3 procent meer uit dan dezelfde maand een jaar eerder, blijkt uit de cijfers.

Voor deze vergelijking geldt wel: in januari 2022 gold een strenge lockdown voor niet-essentiële winkels. Dit beïnvloed uiteraard de cijfers.

Eind februari meldde het CBS dat de detailhandel in januari ruim 11 procent meer omzette. De stijging werd gedreven door een toename in de omzet bij kleding- en schoenenwinkels. Kledingwinkels genereerden 40,8 procent meer omzet en in winkels waar schoenen en lederwaren worden verkocht, zetten 35,2 procent meer om.