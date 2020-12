Corona heeft veel invloed op betaling met pin of contant geld

In de meeste winkels hebben consumenten in 2020 nog de keuze hoe zij hun aankopen wensen af te rekenen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in een persbericht. Uit onderzoek, gedaan in opdracht van DNB, geven bijna alle winkeliers aan zowel contant geld (96 procent) als pin (92 procent) te accepteren. Wel geeft bijna twee derde aan een voorkeur voor de pinpas te hebben, en ontmoedigt een vijfde het gebruik van contant geld — meestal uit angst voor verspreiding van het coronavirus.

In het onderzoek, dat is gedaan onder ruim duizend winkeliers, geeft 92 procent aan meer dan een betaalmiddel te accepteren, aldus het persbericht. De acceptatie van contant geld is echter in de loop der jaren gedaald naar 96 procent in 2020, terwijl die van pinnen juist recent sterk gestegen is. In 2020 accepteert 92 procent van de winkeliers de pinpas, terwijl dat in 2019 87 procent was.

De coronacrisis is voor bijna een kwart van de winkeliers (23 procent) aanleiding om niet zonder meer contant geld te accepteren. Pinnen wordt niet langer alleen bevorderd, maar 18 procent van de winkeliers geeft aan consumenten te ontmoedigen om met contant geld af te rekenen. Dit betreft vooral de sectoren grootschalige detailhandel (25 procent) en pompstations (27 procent).Klanten geven aan graag zelf een keuze te kunnen maken tussen contant of pin.

