Cross-Border Commerce Europe: e-commerce haalt 146 miljard euro omzet in 2020

Cross-Border Commerce Europe heeft de derde editie van de top 500 Cross-Border Europe Retail gepubliceerd. Internationaal werkende omnichannel retailers en webwinkels realiseerden samen een omzet van 146 miljard euro in jaar 2020, zo is te lezen in het persbericht.

Cross-Border Commerce Europe is het platform dat cross-border e-commerce in Europa stimuleert. De top 500 is een verzameling van cross-border gegevens van de websites van Europese retailers. De ranking is verkregen door de afweging van vier parameters: online cross-border verkopen in Europa, SEO-indicatoren, een cross-border score bepaald op basis van het aantal actieve landen en het aantal en percentage van cross-border bezoekers, zo is af te lezen in het persbericht.

De gezamenlijke omzet is exclusief de reissector en heeft een stijging van 35 procent ten opzichte van 2019. Meubelgigant, Ikea, behoudt zijn eerste plaats in de ranking met een omzet van 53,25 miljard euro. H&M Group staat met drie merken (H&M, Cos en &Other Stories) in de Europese top 10 en legt hiermee de nadruk op het succes van de online cross-borderstrategie, luidt het persbericht.

Na Ikea volgt H&M in de ranking in de Top 10. Daarna volgen Pandora, Smyths Toys, Lego en Nespresso. Expert eindigt op de zevende plaats, gevolgd door Cos en Swarovski. &Other Stories eindigt op de tiende plek.

Opvallend is dat de top 10 bestaat uit alleen maar omnichannel retailers. De nieuwkomers in de top 10: Swarovski, Pandora, Expert, Cos en &Other Stories. De verlaters zijn e-commerce spelers zoals Zalando, Vivino, C&A, Zara en TomTom, zo staat in het persbericht.

In totaal groeide de Business-to-Consumer-omzet in 2020 met 24 procent tot 573 miljard euro. De cross-border e-commerce, exclusief de reissector, behaalde een omzet van 146 miljard euro. De cross-border online verkoop deed het beter dan de totale online verkoop, zo is te lezen. Het coronavirus heeft invloed gehad op deze enorme stijging.

Retailers wendden zich, wegens de lockdown, massaal tot het online verkopen, waarbij ze prioriteit gaven aan de uitbreiding van cross-border handel via online winkels. Toch verloor productcategorie mode een omzet van 15 procent in 2020. Helaas kon de online omzet de sluiting van de winkels niet compenseren, meldt het persbericht.