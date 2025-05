De AI-winkelassistent van Skechers is vriendelijk, spraakzaam en houdt in de gaten wat je draagt

De fysieke winkel is niet dood, maar wordt geherprogrammeerd. Skechers, het Amerikaanse schoenenbedrijf dat minder bekend staat om zijn modieuze uitstraling dan om functioneel comfort, maakt een digitale sprong voorwaarts met de lancering van Luna: een assistent gemaakt met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI in het Engels), geïnstalleerd in zijn nieuwe flagshipstore in het Punggol Coast Mall in Singapore.

Luna wordt omschreven als een ‘persoonlijke stylist’ en gebruikt een mix van spraak-naar-spraak kunstmatige intelligentie en messaging-integratie om klanten te adviseren over wat ze moeten kopen, op basis van wat ze dragen of bekijken. Shoppers kunnen communiceren met Luna via een kiosk in de winkel of het gesprek later voortzetten op de chatapp Telegram. Dit laatste is een van de meer veelzeggende aspecten van de uitrol en signaleert een verschuiving in de manier waarop merken hopen de grenzen tussen fysieke en digitale commerce te vervagen.

“Als comforttechnologie merk is het benutten van nieuwe en innovatieve oplossingen om in contact te komen met onze klanten onderdeel van ons DNA”, aldus Irene Lee, senior general manager bij Skechers Singapore. “Met de opening van onze nieuwe winkel in Punggol Digital District verbetert het de retailreis van klanten met een unieke, sociale en interactieve ervaring met Luna.”

Het initiatief, ontwikkeld door We Are Social Singapore, is meer dan alleen een gimmick die verband houdt met een winkelopening. Het markeert een groeiende interesse van de detailhandel in het inzetten van AI-agents, niet alleen als klantenservice tools, maar ook als data verzamelende tussenpersonen: interfaces die direct (realtime, red.) kunnen leren van de voorkeuren van shoppers en mogelijk de inventaris, merchandising en marketingstrategieën dienovereenkomstig kunnen hervormen.

De conversationele interface van Luna is inderdaad niet alleen reactief. Het verzamelt en verwerkt data bij elke interactie en gebruikt deze om stijlsuggesties en productmatches te genereren. Manolis Perrakis, innovation director bij We Are Social Singapore, positioneerde het systeem als onderdeel van een bredere trend: “De opkomst van AI spraak-naar-spraak technologieën stuwt een agentische AI-revolutie aan die de ruggengraat vormt van toekomstige consumentgerichte systemen.”

Dit is misschien wel het echte verhaal. Hoewel het idee van een robot die de juiste sneakers suggereert bij je jas misschien handig – of zelfs charmant – lijkt, is de onderliggende ambitie strategisch. Retailers verkopen niet langer alleen schoenen; ze bouwen adaptieve feedback loops met consumenten. Het doel van Luna is niet alleen om te helpen, maar om te integreren: in de winkel, mobiel en via e-commerce kanalen, waardoor een ‘naadloos ecosysteem’ ontstaat, zoals Perrakis het noemt.

De AI-verkoopmedewerker als data trechter

Deze naadloosheid heeft zowel kosten als voordelen. Ten eerste verhoogt het de klantbetrokkenheid ten koste van de privacy. Met AI-gestuurde assistenten die in realtime leren, kunnen merken meer intieme gedragsinzichten verwerven dan de meeste shoppers zich realiseren, vooral als interacties verschuiven naar private messaging platforms zoals Telegram, waar communicatie als meer informeel of veilig wordt ervaren.

Bovendien brengt de experience economy die ten grondslag ligt aan dergelijke activeringen nog steeds risico’s met zich mee. AI-agents zoals Luna kunnen de besluitvorming stroomlijnen, maar missen de serendipiteit en menselijke improvisatie die de beste retail ontmoetingen definiëren. Naarmate retailers efficiëntie en personalisatie nastreven, moeten ze er ook voor waken dat ze mode niet reduceren tot een reeks transactionele micro-aanbevelingen.

Er is ook de vraag naar schaalbaarheid. Hoewel een gelikte activering in een vooruitstrevende wijk als Punggol voor de nodige buzz kan zorgen, brengt de integratie van dergelijke systemen in de bestaande retailinfrastructuur – die vaak gefragmenteerd is en niet is gebouwd met het oog op interoperabiliteit – aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Hoe geavanceerder de AI, hoe onzichtbaarder en uitgebreider de infrastructuur die nodig is om deze te ondersteunen.

Toch is de logica helder. In een retaillandschap dat steeds meer wordt gedefinieerd door “phygital” convergentie, biedt AI het potentieel om van elk touchpoint een moment van merkbetrokkenheid – en dataverzameling – te maken. Of klanten dit als nuttig of invasief ervaren, kan bepalen hoe breed dergelijke systemen worden omarmd.

Voorlopig gokt Skechers erop dat de nieuwigheid van een praatgrage machine stylist – plus het comfort van zijn schoenen – voldoende zal zijn om te verleiden. Maar wat zeker is, is dat AI met elke nieuwe implementatie niet alleen de winkel binnenkomt. Het herdefinieert waar de winkel voor is.