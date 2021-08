De Bijenkorf zet verder in op vintage, verhuur en vermaakservices

De Bijenkorf zet verdere stappen in het verduurzamen van het aanbod. Zo wordt vandaag vintage geïntroduceerd in het aanbod met samenwerkingen met Jutka & Riska, The Collectives en L’Étoile. Daarnaast legt het warenhuis vanaf vandaag extra aandacht op duurzamere producten, merken en groene services zoals verhuur en vermaak. FashionUnited spreekt Ninke Gijzel, Inkoop Directeur van de Bijenkorf over de ontwikkeling.

Het warenhuisconcern is al langer bezig met het verduurzamen van het aanbod. Waar dit eerst meer achter de schermen was, zoals spreken met merken over het verduurzamen van hun collecties, wordt de verandering ook steeds zichtbaarder in de winkels en online. Begin 2021 werd de beslissing genomen, door Gijzel bestempeld als een logische vervolgstap, om circulaire initiatieven zoals vintage, verhuur en vermaak een prominentere plek te geven.

De Bijenkorf introduceert vintage en tweedehands aanbod

De Bijenkorf ziet het als hun taak om klanten te inspireren bewuster met kleding om te gaan en hier goed voor te zorgen. Daarbij wil het warenhuis hun klanten blijven verrassen. De circulaire initiatieven zullen dan ook niet geclusterd gepresenteerd worden in de fysieke winkels, maar verspreid worden door het filiaal en geplaatst worden bij het bijpassende segment. Zo zullen Jutka & Riska en The Collectives te vinden zijn op de damesafdeling, maar zal L’Étoile te vinden zijn bij de handtassen. Daarnaast zullen duurzamere producten door de hele winkel verspreid zijn, maar wel duidelijke signing krijgen en een uitleg waarom het product duurzamer is. Over het algemeen wil de Bijenkorf in 2025 duurzamere merken in het aanbod hebben. Honderd procent van het assortiment moet dan dus duurzamer zijn, maar dat betekent niet dat merken honderd procent duurzaamheid bereikt moeten hebben. Gijzel legt uit dat de Bijenkorf met elk merk in gesprek is gegaan over de duurzaamheidsstrategie waarbij het bedrijf van merken verwacht dat zij hun due diligence doen en werken aan de verduurzaming van materialen waarbij De Bijenkorf voor deze materialen roadmaps heeft gemaakt.

Goed om te weten is dat de items van Jutka & Riska in alle filialen van de Bijenkorf te vinden zullen zijn, maar de items van The Collectives en L’Étoile niet. Jutka & Riska en The Collectives zijn daarnaast beide online verkrijgbaar. “Ze hebben bijvoorbeeld niet honderd vintage Chanel-tassen die we kunnen verdelen over de vestigingen. Daarom zullen de merken rondreizen en van filiaal naar filiaal gaan.” Gijzel zoomt nog iets in op de samenwerking met Jutka & Riska. Alle items die bij de Bijenkorf verkocht worden zijn gecureerd door Jutka Volkers (inderdaad de Jutka uit de naam van het bedrijf) aan de hand van trends en thema’s de Bijenkorf belangrijk vindt om op in te zetten. Zo is het aanbod van Jutka & Riska items op maat gemaakt voor de Bijenkorf-klant. Online zullen alle vintage items niet alleen een duidelijk vintage-label krijgen, ook de fotografie zal anders zijn dan van reguliere items in het aanbod. Zo worden vintage items allemaal op een hanger gefotografeerd terwijl de rest van het assortiment van de Bijenkorf altijd op modellen wordt getoond. Gijzel deelt de wens om uiteindelijk ook de mogelijkheid te hebben dat klanten oud Bijenkorf-items een tweede leven kunnen geven via het bedrijf, maar dat is voorlopig nog toekomst muziek.

Niet te vergeten is ook het nieuwe initiatief waarbij klanten servies kunnen huren van het merk The Table. Zo hoeft men voor een speciale gelegenheid of een dinerfeestje niet een geheel nieuw servies te kopen, maar kan dit voor een periode gehuurd worden. Het huren van servies kan vanaf september. Gijzel geeft aan dat het ook de bedoeling is dat tegen het einde van dit jaar kledingverhuur te introduceren bij de Bijenkorf.

Het warenhuis heeft geen specifiek doel voor ogen als het gaat om het volume van vintagemerken of verhuurservices. Gijzel geeft aan dat per merk wordt gekeken of het de Bijenkorf-klant dient. Bovendien moet nu blijken hoe de consument op de initiatieven zal reageren. Uit eerder onderzoek bleek al wel dat 47 procent van de Bijenkorf-klanten interesse had in vintage en nog een groter percentage in vermaakservices. Samen met leveranciers en specialisten biedt het bedrijf dan ook de mogelijkheid aan om kleding te vermaken. Hoe dan ook is het zeker dat de Bijenkorf stap voor stap toewerkt naar het 2025 doel voor een duurzamer aanbod.