Derde ronde Impuls Winkelgebieden: 9 gemeenten verdelen in totaal 22 miljoen euro

In de derde ronde van Impuls Winkelgebieden ontvangen negen gemeenten financiële ondersteuning voor de aanpak van winkelgebieden, zo blijkt uit een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In totaal is er 22 miljoen euro uitgedeeld.

De gemeenten die financiering krijgen voor hun individuele plannen om winkelgebieden aan te pakken zijn Waalwijk, Enschede, Nissewaard, Westervoort, Terneuzen, Sluis, Apeldoorn, Emmen en Someren. Er wordt gemiddeld 2,88 miljoen euro beschikbaar gesteld per gemeente.

In totaal vroegen veertien Nederlandse gemeenten de subsidie aan. Van de vijf gemeenten die geen subsidie ontvangen, werden twee projectaanvragen goedgekeurd, maar konden niet worden gehonoreerd omdat het beschikbare budget was uitgeput, zo staat in de brief. Drie projectaanvragen werden rechtstreeks afgewezen, omdat deze niet voldeden aan de voorwaarden van de regeling.

De vierde, en laatste, ronde van de Impuls Winkelgebieden wordt geopend op 20 mei 2024 en sluit op 1 juli 2024. Voor deze ronde wordt tevens 22 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gehele regeling Impuls Winkelgebieden is goed voor 100 miljoen euro. De subsidie is bedoeld om toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis te bouwen in de binnenstedelijke winkelgebieden.