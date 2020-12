Detailhandel krijgt eenmalige vergoeding vanwege lockdown

De detailhandel krijgt een eenmalige vergoeding. Deze vergoeding is voor de misgelopen inkomsten vanwege de lockdown van de komende vijf weken, zo meldt eerste minister Mark Rutte in de Kamer op dinsdagavond.

De vergoeding is bedoeld voor de non-foodzaken die ‘onevenredig hard’ worden geraakt. De vergoeding is te vergelijken met die van de horeca die eind oktober in het leven werd geroepen. Hoeveel de detailhandel precies krijgt is nog onzeker, het kabinet is nog bezig met het uitwerken van de vergoeding.

Niet-essentiële winkels moeten moeten tijdens de harde lockdown tot tenminste 19 januari de deuren gesloten houden. Op 12 januari komt het kabinet met een update over de maatregelen.