Detailhandel Nederland heft zichzelf op

Detailhandel Nederland, de koepelorganisatie die zo’n 100.000 Nederlandse winkeliers vertegenwoordigt, houdt per 31 december op te bestaan. Dat kondigt de organisatie aan in een persbericht. De afgelopen maanden was Detailhandel Nederland intensief in beraad over het opnieuw vormgeven van de structuur, samenwerkingen en financiering van de organisatie, maar hieruit bleek dat ‘de perspectieven en visies van de deelnemende partijen hoe dat het beste te doen te veel van elkaar verschillen’, zo is in het bericht te lezen.

De achterban van Detailhandel Nederland bestaat op zijn beurt uit verschillende brancheorganisaties binnen de retail, waaronder het CBL, RND en de Nationale Winkelraad. De organisatie is op verschillende vlakken actief, zoals betalingsverkeer, digitalisering en vestigingszaken. Dat zijn veel verschillende belangen en prioriteiten om in acht te nemen, en het lukte Detailhandel Nederland niet om die belangenbehartiging op een ‘effectievere, duurzame en slagvaardigere manier’ vorm te geven, zoals de organisatie had gehoopt.

Momenteel wordt onderzocht ‘hoe de expertise van medewerkers, het netwerk en de bijbehorende collectieve dossiers kunnen worden overgedragen en wellicht door (een samenwerking) van individuele brancheorganisaties kunnen worden ingevuld’, zo staat in het persbericht. Detailhandel Nederland zegt het ‘wenselijk’ te vinden dat er naar nieuwe samenwerkingen en allianties wordt gezocht ‘om collectieve belangenbehartiging van de retail te waarborgen. (...) Er bestaat vertrouwen dat hier een juiste vorm voor gevonden gaat worden.”