Deze coronaregels worden in België vanaf vandaag losgelaten

Vandaag laat België een groot deel van de coronamaatregelen los. Dat is volgens premier De Croo mogelijk omdat veel Belgen inmiddels gevaccineerd zijn. In de persconferentie op 20 augustus 2021 noemde de premier 1 september ‘een nieuwe start voor ons allemaal’.

De coronaregels die vanaf vandaag vervallen luiden: cafés en restaurants mogen zelf bepalen hoe laat ze sluiten, zo is te lezen in berichtgeving van NOS eerder in augustus. Daarnaast is er geen limiet voor het aantal mensen dat in de horeca aan een tafel mag zitten en hoeft er geen afstand meer gehouden te worden. Rondlopen moet nog wel met een mondkapje gebeuren. Dat geldt ook voor het personeel.

Daarnaast komt het maximumaantal mensen dat Belgen thuis mogen ontvangen te vervallen en geldt er geen thuiswerkadvies meer. Ook zijn er geen beperkingen meer voor evenementen met minder dan 200 bezoekers binnen of 400 bezoekers buiten.

De mondkapjesplicht blijft wel gelden op publieke plaatsen, zoals het openbaar vervoer en in winkels. In Brussel vinden geen versoepelingen plaats door het aantal besmettingen en de lagere vaccinatiegraad.