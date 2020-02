Diane von Furstenberg start met kledingverhuur service DVF Link

Modemerk Diane von Furstenberg stapt ook kledingverhuur in. Het modemerk is namelijk een eigen kledingverhuur service gestart: DVF Link. Dit staat op de website van het Amerikaanse merk. Diane von Furstenberg voegt zich hierdoor bij merken zoals H&M, Urban Outfitters, Vince en Nike die al eerder kledingverhuur services lanceerden.

DVF Link is ons kledingverhuur abonnement dat is ontworpen om je garderobe voor elke gelegenheid te customizen door middel van een maandelijks membership,” zo spreekt het merk geïnteresseerden aan op de website. “Van het laten slagen van een sollicitatie tot het maken van een grote entree op vrijdag avond, deze doos zal precies op tijd bij je voor de deur staan. Met een vleugje DVF kun je zelfverzekerd zijn en een echte Woman InCharge”.

Voor een vaste prijs per maand (159 dollar, zo’n 145 euro) krijgt een abonnee ongelimiteerd toegang tot items van het merk. Gebruikers kunnen een ‘gecureerde garderobe’ samenstellen uit het aanbod van DVF. Er moet een minimum van 10 items geselecteerd worden voordat de eerste ‘order’ wordt verscheept. Ontvangen items kunnen zo lang als gewenst gedragen worden. Wanneer een gebruiker klaar is met een item kan deze worden teruggestuurd op kosten van DVF. De geretourneerde kleding wordt vervolgens gewassen en klaargemaakt voor een volgend gebruik. Als items goed in de smaak vallen bij gebruikers, kunnen ze ook kiezen om de items te kopen.