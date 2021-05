Dicht na 243 jaar: Winkels iconische Britse keten Debenhams gesloten

Britse winkelketen Debenhams heeft afgelopen zaterdag de deuren van de winkels voorgoed gesloten. Na 243 jaar komt er een einde aan de aanwezigheid van de keten in de winkelstraat. Het bedrijf gaat echter nog wel online verder omdat het eerder gered werd door online speler Boohoo Group Plc.

Dat de winkels zouden sluiten, werd duidelijk bij de overname van Debenhams door Boohoo. De e-tail groep kondigde destijds al aan dat het merk enkel online verder zou gaan. Met het sluiten van de winkels van Debenhams verliezen 12.000 werknemers hun baan.

Debenhams werd in 1778 opgericht en groeide uit tot een van de bekendste warenhuisketens van Groot-Brittannië. In december 2020 werd het faillissement aangevraagd voor Debenhams. Op dat moment had het bedrijf 124 winkels.

Beeld: Debenhams