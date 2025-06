Digitale toegankelijkheidswet treedt in werking: Dit moet u weten

Toegankelijke winkels zijn al lang geen zeldzaamheid meer. Oprijplaten bij de ingang zijn inmiddels standaard. Ook paskamers worden groter en makkelijker bereikbaar. Maar hoe zit het met online winkels? Vanaf zaterdag 28 juni 2025 geldt voor online retailers de toegankelijkheidswet, ook bekend als de European Accessibility Act (EAA).

Veel retailers denken echter nog steeds dat de nieuwe eisen niet op hen van toepassing zijn, aldus de Duitse branchevereniging voor e-commerce en postorderbedrijven (BEVH). Dat is volgens Elisa Rudolph, jurist van de vereniging, een grote misvatting. "In principe geldt de BFSG voor alle online retailers; of ze nu klein of groot zijn, een eigen webshop hebben of actief zijn op marktplaatsen, en ongeacht het aangeboden assortiment", legt ze uit in een persbericht.

Online winkels lopen door niet aan de regels te voldoen niet alleen mogelijk miljarden aan omzet mis, maar hun website kan ook worden afgesloten. "Wie zijn digitale aanbod niet toegankelijk maakt, mist een enorm klantenpotentieel", waarschuwde Accenture-consultant Anke Lenz vorig jaar na de publicatie van een onderzoek naar dit onderwerp. In Nederland lopen webshops jaarlijks naar schatting 4,2 miljard euro aan omzet mis door gebrekkige webtoegankelijkheid, bleek uit onderzoek van Thuiswinkel.org, Betaalvereniging Nederland en digital agency Level Level.

Wat betekent ‘toegankelijk’?

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft een wereldwijd erkende standaard ontwikkeld, de zogenaamde ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG 2.1), met vier basisprincipes waaraan elke toegankelijke online winkel moet voldoen. Deze zijn:

1. Waarneembaarheid:

De meeste online winkels - zoals de meeste content op internet - gaan ervan uit dat gebruikers ze kunnen zien; veel mensen hebben echter verschillende visuele beperkingen die de waarneming bemoeilijken. De informatie en componenten van een webpagina moeten daarom zo worden weergegeven dat alle gebruikers ze kunnen waarnemen. Ze kunnen bijvoorbeeld ondertitels en alternatieve teksten of luistermogelijkheden aanbieden, of compatibel zijn met gangbare schermlezers.

Bovendien gaan de meeste online winkels ervan uit dat hun gebruikers op elementen kunnen klikken of ze eenvoudig kunnen bedienen. De componenten van een website, of de navigatie ervan, moeten echter op verschillende manieren mogelijk zijn, bijvoorbeeld via een toetsenbord of als spraakuitvoer. Voor dat laatste is het belangrijk om niet te veel op afbeeldingsbestanden te vertrouwen, die moeilijk weer te geven zijn.

Elke online winkel is verplicht zijn informatie begrijpelijk op te bouwen en ook foutmeldingen duidelijk te communiceren.

Websitecontent moet robuust genoeg zijn om betrouwbaar te kunnen worden geïnterpreteerd door een reeks gebruikers.

Een tip van de BEVH: "Als grove richtlijn helpt het ‘twee zintuigen-principe’ - alle content op de website moet via twee zintuigen bereikbaar zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat een webpagina zowel met de muis als met het toetsenbord bedienbaar moet zijn, of dat een afbeelding een alternatieve tekst voor blinden heeft, of dat een video van ondertitels voor doven wordt voorzien. Met dit principe worden circa tachtig procent van de toegankelijkheidsproblemen al opgelost."

Welke gevolgen zijn er vanaf zaterdag voor niet-toegankelijke online winkels?

Uit de Digital Trust Index 2024 bleek dat negentig procent van de ruim 260.000 onderzochte Europese websites nog niet toegankelijk was - waaronder ook die van de mode- en textielbranche. De eisen moeten niet lichtvaardig worden opgevat. "Wie zich tot nu toe niet heeft bekommerd om de naleving van de BFSG, moet er rekening mee houden dat dit vroeg of laat juridisch zal worden bestraft, inclusief de bijbehorende kosten", waarschuwt de BEVH.

In het ergste geval kan de markttoezicht zelfs een website blokkeren; een ‘markttoezichthoudende instantie van de deelstaten voor de toegankelijkheid van producten en diensten’ (MLBF) is speciaal hiervoor opgericht als nieuwe publiekrechtelijke instelling en begint zaterdag met haar werkzaamheden.

De BEVH doet een beroep op de autoriteit om "te letten op de proportionaliteit tussen de wettelijke eisen en de technische haalbaarheid", juist gezien het feit dat vragen over de technische implementatie en de bijbehorende uitdagingen in de standaard weinig aandacht hebben gekregen. Dat wil zeggen dat online winkels op zichzelf zijn aangewezen.

Toegankelijkheid als kans

Websites en online winkels die zich inspannen, zoals die van drogisterijketen DM en supermarktketen Rewe, kunnen als voorbeeld dienen. Terwijl Rewe goede contrasten gebruikt voor een betere leesbaarheid, hecht DM belang aan een goede aanpassing van de tekstgrootte en contrasten. Meer voorbeelden zijn te vinden in het derde Aktion Mensch-testrapport ‘Zo toegankelijk zijn online winkels in Duitsland 2025’, dat is opgesteld in samenwerking met BITV-Consult, Google, UDG en de Stiftung Pfennigparade.

Belangrijk is ook de juiste houding ten opzichte van de eisen: "Online retailers moeten zich ondanks de vele open vragen niet laten afschrikken, maar toegankelijkheid zien als een kans voor een groter bereik en een sterkere klantenbinding, ook met het oog op een vergrijzende samenleving", adviseert de BEVH.