DK Company opent showroom voor damesmodemerken Kaffe Curve en Culture in WFC

De Deense modegroep DK Company heeft een nieuwe showroom in WFC Fashion Toren 1 geopend voor de damesmodemerken Kaffe Curve en Culture, zo meldt belegger/ontwikkelaar MRP, eigenaar van het WFC Amsterdam, in een persbericht.

“De modische kleding van Kaffe Curve is voor alle gelegenheden geschikt, het merk zorgt voor vernieuwing in de plus size markt,” zegt Marleen van der Velde, Country Director DK Company Netherlands in het persbericht. “Wij zijn heel blij dat we na de succesvolle start in Denemarken Kaffee Curve nu ook in deze nieuwe showroom in Nederland kunnen introduceren.”

Kaffe Curve, dat damesmode aanbiedt in de maten 44 t/m 54, wordt door DK geïntroduceerd in Nederland. “Kaffe Curve is afgeleid van Kaffe, een modemerk dat al langere tijd op de markt is, ook in Nederland,” vertelt Van der Velde desgevraagd. “De goede stijlen van Kaffe zijn uitgekozen en aangepast voor de curvy vrouw. Zo kunnen we Kaffe Curve aan bestaande [Kaffe] klanten aanbieden als extensie van de maten. We richten ons nu vooral op nieuwe klanten, de plus size winkels.” Het is een betaalbaar, modisch merk dat zich bevindt in het middensegment. De country manager vertelt dat de verkoopprijzen van Kaffe Curve gelijk zijn aan die van Kaffe, ondanks dat er voor de plus size items meer stof wordt gebruikt.

In januari start de verkoop van main autumn, levering augustus/september.

Culture was al in verkrijgbaar in Nederland via een agent, maar is nu in eigen beheer genomen, aldus de country director DK Company Netherlands.

De multibrand modegroep DK Company heeft Blend, Bon’A Parte, BYoung, Casual Friday, Cream, Culture, Dranella, Fransa, Gestuz, Ichi, Inwear, Kaffe, Kaffe Curve, Karen by Simonsen, Lounge Nine, Matinique, My Essential Wardrobe, Part Two, Pulz Jeans, Saint Tropez, Soaked in Luxury, SolidMen, Tailored Originals en TheJoggConcept in het portfolio.