Drukte in de winkelstraat: dit is te verwachten in de tweede helft van 2020

Het eerste halfjaar van 2020 is voorbij en inmiddels is de zomervakantie in het hele land van start gegaan. Dit halfjaar was een stuk anders dan voorgaande jaren: door corona kende de Nederlandse winkelstraten een absurde rust. Huib Lubbers van Bureau RMC blikt terug op de moeizame afgelopen zes maanden en hoe het komende halfjaar zal verlopen.

Winkelstraatdrukte: eerste helft van 2020 veel rustiger dan 2019

“De eerste twee maanden van dit jaar waren best rustig, in vergelijking met vorig jaar,” vertelt Lubbers. Maar toen kwam corona, en toen sloeg het keihard in. “Plotseling zakte de drukte in winkelstraten met 70 à 80 procent. Dat waren ongekende dalingen die nooit eerder zijn vertoond: winkelstraten waren volledig verlaten, zelfs de Kalverstraat was 92 procent rustiger dan normaal. Op ons landelijk dieptepunt stonden we op een gemiddelde van -79 procent, dat betekent dat alle binnensteden en winkelstraten in Nederland bijna 80 procent minder passanten hadden dan in 2019.” Maar, dit hoeft niet per se te betekenen dat er ook 80 procent minder omzet gedraaid werd:“De laatste twee maanden zagen we dat de mensen die wél naar de winkels gingen, ook meer en makkelijker kochten. Want ja, de mensen die het aandurfden om een winkelstraat in te gaan en besmetting te riskeren, zullen wel een duidelijke koopwens hebben.”

Opvallende trends in de winkelstraten uit het eerste halfjaar

Het half jaar kende ook wat opvallende trends, denkt Lubbers. “Op 1 juni zagen we dat het plotseling een stuk drukker werd, toen ging de horeca natuurlijk weer open. Sindsdien merken we dat het elke week beetje bij beetje wat drukker wordt, nu zitten we ongeveer op -44 procent.” Veel mensen klagen dat het al te druk is in de binnensteden, maar, zegt Lubbers, “dat voelt misschien zo, maar het is nog steeds maar de helft van het aantal mensen dat normaal gesproken rondloopt.”

Nog een trend die opvallend was, was het verschil tussen winkelstraatdrukte in grote en kleine steden. “Kleine steden leden minder tijdens de lockdown. Winkelstraten bleven daar open omdat de supermarkten en andere winkels open mochten blijven. Alleen de winkels voor bijvoorbeeld kleding bleven dicht, maar mensen bleven naar de winkelstraten komen voor hun boodschappen.” Maar hoeveel leden de winkels in deze binnensteden nou eigenlijk? Volgens Lubbers hoeft het niet zo slecht te zijn als veel mensen denken: “Er waren inderdaad minder mensen in de winkelstraten, maar deze mensen kochten wel een stuk meer. Daarnaast ging het juist erg goed met bouwmarkten, drogisterijen en boekenwinkels — omdat mensen niet op vakantie gingen en hun geld dus gingen uitgeven aan bijvoorbeeld hun huis in plaats van aan mode.”p>

Bureau RMC over de verwachte drukte in de winkelstraten in de tweede helft van 2020

Gaat het voor de rest van het jaar zo rustig blijven, of kunnen we, mede door aankomende koopjesperiodes zoals Black Friday, rekenen op stijgende drukte? Die kans is volgens Lubbers klein. “Het wordt beetje bij beetje drukker, maar het zal echt niet zo druk worden zoals bijvoorbeeld in 2019 tijdens Black Friday. Zeker met de persconferentie van gisteren in gedachten, en dat meer winkelstraten zich waarschijnlijk gaan afzetten tegen de winkeldrukte. Ik denk dat we dit jaar zullen eindigen op ongeveer -30 procent.” Ook de plicht voor het dragen van een mondkapje neemt toe in de Nederlandse steden — dit heeft ook zeker effect op de winkelstraatdrukte. “De mondkapjes plicht heeft meteen twintig tot dertig procent minder mensen in de winkelstraat opgeleverd. Dat is een snelle negatieve reactie: je kan het eigenlijk vergelijken dat het opeens heel hard gaat regenen. Dan zie je het publiek ook meteen reageren.”

De grote vraag is natuurlijk: wat voor blijvende effecten zal de corona crisis hebben op de winkelstraatdrukte? Lubbers kijkt er positief naar. “Ik denk dat, zodra deze crisis voorbij is, Nederlanders juist ontzettend graag weer gaan winkelen. Het is zwaar voor iedereen, zowel voor winkels als passanten. Maar zodra het weer mag en ons leven weer normaal is, zie alle Nederlanders graag weer massaal rondlopen in de winkelstraten.”

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited