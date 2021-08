Duurzaam warenhuis Green Up opent vrijdag in Utrecht: “Voor iedereen is er wat wils”

Ecologische beautyproducten, duurzame modemerken, upcycling-ateliers, tweedehands meubels, vintage kleding, natuurlijke wijnen en lokaal eten: in warenhuis Green Up is het de komende tweeënhalf jaar allemaal te vinden. Vrijdag opent het nieuwe winkelconcept aan de Utrechtse Stadhuisbrug voor klanten. “Iedereen is welkom, en voor iedereen is er wat wils,” aldus ondernemer en mede-eigenaar Serin Gokhan aan de telefoon.

Gokhan is sinds drie maanden betrokken bij het project, een initiatief van Patrick Beckers en Janneke Kreek, tevens eigenaars van eco-warenhuis E&Co. Zij stelden de gemeente Utrecht voor om voor een aantal jaar het pand aan de Stadhuisbrug, waar voorheen boekwinkel Broese en een bibliotheek gevestigd waren, te huren tot 2024 - dan staan er renovaties op de planning. Tot die tijd is het van onder tot boven gevuld met duurzame mode-, interieur- en horecaconcepten.

Dat moest binnen een kort tijdsbestek worden geregeld. “We hebben het in drie maanden helemaal vol gekregen,” vertelt Gokhan. “Het is een goede mix van verschillende ondernemers geworden.” E&Co vormt de kern, met een breed assortiment interieur-, cadeau- en kledingproducten. Verder bestaat ongeveer een derde van de invulling uit mode-initiatieven, waaronder vintage-concept Serendipity Vintage Dreamer, duurzaam modeplatform Planet Hugs, fair kledingmerk Common & Sense en House of Useless, dat kleding maakt van geupcyclede materialen. In de botanische binnentuin kun je eten bij Botania, wijn vind je bij Vleck. Voor meubels kun je terecht bij I Like Vintage, Old’s Cool of Jan’s Vintage.

De meeste ondernemers hebben een eigen shop in shop-gedeelte, met aparte kassa, maar het is ook mogelijk om een plank of een kast te huren en zo een aantal items te verkopen. Dat maakt het warenhuis ook een toegankelijke verkoopplek voor kleine ondernemers, legt Gokhan uit, die niet altijd een hele collectie kunnen of willen presenteren.

Green Up moet voor klanten net zo laagdrempelig zijn. Gokhan: “De bedoeling is dat mensen te zien krijgen wat er voor manieren zijn om duurzamer te leven, al is het maar in de vorm van iets kleins, een afwasborstel of zo.”

Voor de inrichting zijn vooral duurzame materialen gebruikt. Ook kreeg een deel van de oude Broese-inventaris - van boekenkasten tot informatiebalie - een nieuwe bestemming in Green Up. “Het is maar voor tweeënhalf jaar, dus we konden niet heel veel investeren, maar we wilden wel dat het zo mooi en duurzaam mogelijk werd. Dat is gelukt,” zegt Gokhan. “Het leeft echt.”