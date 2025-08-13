Eindhovense Doppelgänger-zaak ook dicht

Na de sluiting en het faillissement van de Maastrichtse Doppelgänger winkel sluit nu ook de zaak in Eindhoven. De sluiting wordt gemeld door het Eindhovens Dagblad.

Vorige maand vroeg het bedrijf zelf faillissement aan. Het ging om het bedrijf Pitti Mosae, dat tevens handelde onder de naam Doppelgänger Roma.

Het merk had twee winkels in Nederland. Die in Maastricht was de eerste en opende in november 2022. Een halfjaar later werd de winkel in Eindhoven geopend. De winkel in Maastricht was de eerste buiten Italië voor het merk.