Engelse retail heropent volgende week: 8 op 10 Engelsen van plan lokale winkels te bezoeken

De niet-essentiële winkels in Engeland gaan volgende week weer open zoals eerder al was aangekondigd. Premier Boris Johnson kondigde dit maandagavond aan tijdens een speech. Johnson meldt dat het vaccinatieprogramma zorgt voor ruimte om te heropenen. Uit onderzoek van Landsec, eigenaar van Engelse winkelcentra, blijkt dat 8 op de 10 Engelsen van plan zijn de komende weken een lokale winkel te bezoeken.

Het percentage ligt zelfs op 84 procent. Uit het onderzoek blijkt dat dit percentage van plan is de komende week de lokale winkelstraten of winkelcentra te bezoeken. Ruim de helft van de respondenten geven aan uit te kijken naar de combinatie van sociale activiteiten en vrijetijdsbesteding zoals die voorkomt bij fysiek winkelen. Toch is 2 op de 5 van de respondenten bang om corona op te lopen tijdens het winkelen of het virus over te dragen aan anderen.

Eind februari werd al aangekondigd dat niet-essentiële winkels in Engeland halverwege april mochten openen mits de cijfers zich gunstig zouden ontwikkelen. In februari werd ook een algehele routekaart voor heropening aangekondigd voor Engeland.