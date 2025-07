Etro opent eerste interieurwinkel in Japan

Het Italiaanse modehuis Etro SpA breidt zijn meubelcollecties uit naar Japan. Het bedrijf opent op 23 juli de eerste showroom voor de Etro Home-categorie in de hoofdstad Tokio, aldus een persbericht.

Daartoe heeft Etro haar bestaande flagshipstore in de wijk Ginza met ongeveer 200 vierkante meter uitgebreid. Daar zal het merk zijn meubelcollecties, maar ook woontextiel en meubels aanbieden.

De showroom van Etro Home in Tokio Foto: Etro

De nieuwe vestiging in Tokio volgt het concept van de boetiek "Etro Home" in Milaan, die in 2014 werd geopend. De winkel is ontworpen in samenwerking met de Oniro Group, die sinds 2017 de interieurcollecties van Etro produceert en distribueert.

Etro heeft zich recentelijk strategisch gericht op het niet alleen opereren als mode- en textielretailer, maar ook op het creëren van holistische woonomgevingen. Als onderdeel van het "Etro Branded Residences"-concept heeft het bedrijf nu twee exclusieve luxe woonprojecten onthuld, ingericht met items uit de "Etro Home"-collectie.

