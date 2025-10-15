EU legt boetes van 157 miljoen euro op aan Gucci, Chloé en Loewe

De Europese Unie heeft dinsdag boetes van in totaal 157 miljoen euro opgelegd aan de luxehuizen Gucci, Chloé en Loewe wegens overtreding van de mededingingsregels.

De Europese Commissie verwijt de drie bedrijven, gevestigd in respectievelijk Italië, Frankrijk en Spanje, het beperken van de mogelijkheid voor hun onafhankelijke distributeurs om de prijzen van hun merkproducten vrij te bepalen.

Deze praktijken zijn in strijd met het mededingingsrecht, omdat ze leiden tot hogere consumentenprijzen.

De drie bedrijven begingen de overtredingen onafhankelijk van elkaar, maar in overlappende periodes en vaak tegenover dezelfde fysieke of online winkels. Met de gelijktijdige sancties wil de Commissie ‘een krachtig signaal afgeven aan de hele mode-industrie’.

De boetebedragen zijn echter verlaagd ten opzichte van de maximale niveaus die de Europese regels voorschrijven, omdat de drie bedrijven meewerkten tijdens het onderzoek van de Commissie.

Details van de boetes en reacties van de groepen

Gucci, de Italiaanse dochteronderneming van de Franse groep Kering, kreeg de zwaarste boete van bijna 120 miljoen euro.

“Kering neemt nota van de beslissing van de Europese Commissie voor praktijken die bij Gucci niet langer van toepassing zijn”, aldus de groep in een verklaring aan AFP. De groep voegde eraan toe dat deze boete al was opgenomen in de rekeningen voor de eerste helft van 2025 en dus geen extra financiële gevolgen zal hebben.

Het Franse modemerk Chloé, onderdeel van de Zwitserse groep Richemont, moet bijna twintig miljoen euro betalen.

Tot slot moet Loewe, het Spaanse merk van de Franse luxegigant LVMH, achttien miljoen euro betalen.

“Loewe bevestigt de schikking met de Europese Commissie. Het merk herhaalt zijn vaste toewijding om te opereren in strikte naleving van het mededingingsrecht”, reageerde het Spaanse merk.