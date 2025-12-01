Extra geld uitgetrokken voor winkelgebieden in Groningen, Land van Cuijk en Zwolle

Hoewel ze eerst buiten de vierde en laatste ronde van het programma Impulsaanpak Winkelgebieden vielen, krijgen projecten in de gemeenten Groningen, Land van Cuijk en Zwolle nu toch subsidie. In totaal wordt er 6 miljoen extra uitgetrokken door het ministerie van Economische Zaken om de projecten van extra financiering te voorzien.

De projecten in de drie gemeenten voldeden aan alle eisen voor het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden, maar er was niet genoeg budget om alle projecten de gevraagde financiering toe te kennen. Er is nu ruimte gemaakt in de begroting van het ministerie om de gemeenten alsnog tegemoet te komen.

De gemeente Groningen gaat aan de slag in het centrum van Haren, gemeente Land van Cuijk in het centrum van Sint Anthonis en Zwolle wil de noordelijke binnenstad aanpakken.