Fast Retailing steekt Inditex voorbij in marktwaarde

Het moederbedrijf van fast fashion keten Uniqlo heeft voor het eerst in de geschiedenis Inditex, moederbedrijf van van onder andere Zara, van zijn troon gestoten. Fast Retailing Group is de grootste retailer wereldwijd wat betreft marktwaarde na de beursdagen op maandag en dinsdag. Het bedrijf heeft een waarde van meer dan 100 miljard dollar op de beurs genoteerd.

De marktwaarde van Fast Retailing, het Japanse bedrijf, kwam uit op 10,87 biljoen yen (ongeveer 85 miljard euro) aan het einde van de beursdag op dinsdag. Fast Retailing heeft voor het eerst een hogere waarde genoteerd dan het Spaanse Inditex, dat op dinsdag een marktkapitalisatie van 99,000 miljoen dollar had.

Aandelen fast retailing voor het eerst meer dan 100,000 yen

Fast Retailing heeft continue aan waarde gewonnen sinds afgelopen augustus, en stijgt zeven dagen na elkaar om op dinsdag af te sluiten met 102.500 yen (ongeveer 9 euro) per aandeel, 3 procent meer dan een dag eerder. Bovendien heeft Fast Retailing deze week nog een ander record verbroken. De waarde per aandeel van het bedrijf bedroeg voor het eerst meer dan 100.000 yen (785 euro).

Deze sluiting van de beursdag plaatst Fast Retailing Group bovenaan de wereldwijde kledingindustrie wat betreft marktwaarde, volgens Asia Nikkei. Uit het financiële rapport blijkt dat de winstgevendheid van Fast Retailing’s kapitaal 9 procent bedraagt sinds het fiscale jaar afgelopen augustus afliep, terwijl Inditex in dezelfde periode een rendement geniet van 24 procent. De omloopsnelheid van de voorraden per kwartaal bedraagt minder dan 1,5 procent bij Fast Retailing, tegenover 2 procent bij Inditex.

Gelijke online verkoopcijfers, omzet Inditex stijgt

Fast Retailing en Inditex zijn de marktleiders van het segment fast fashion wat betreft online verkoop, een gebied dat de groei van beide bedrijven zal bepalen en tevens een gebied waarin ze onderling concurreren voor de eerste en tweede plaats. Meer specifiek steeg de bijdrage van online verkoopcijfers bij het Japanse bedrijf van 11,3 procent tot de huidige 15,6 procent. Vergeleken hiermee nam de e-commerce 14 procent van het rendement van Inditex voor zijn rekening in 2019. De Spaanse modegroep wil dit cijfer volgend jaar met 25 procent opkrikken.

De aandelenprijs van de Japanse retailer is sinds afgelopen augustus 2020 gestaag gestegen. De focus van Fast Retailing op Aziatische markten, met name China, is al meermaals toegejuicht door de markt. In het afgelopen fiscale jaar, bedraagt Fast Retailing’s operationele marge in China, een regio die ook de territoria Hong Kong en Taiwan omvat, 14,4 procent. Dit komt bovenop de stijging van 13 procent in Japan. Hoewel het zijn groei de afgelopen paar jaar aan het bezegelen is (Zara heeft ongeveer 20 procent van zijn winkels in de regio), ligt 70 procent van Zara’s outlets in de Verenigde Staten en Europa. Markten die al te kampen hebben gehad met meerdere sluitingen.

Wat betreft omzet moet de Japanse modegroep wel nog een stukje bijbenen: Fast Retailing blijft op de derde plaats hangen met ongeveer 2 biljoen yen (16 miljard euro) met betrekking tot het vorige fiscale jaar. Inditex is de koploper met 28,2 miljard euro (221 miljard euro) voor het jaar dat in januari 2020 eindigde. Volgens zijn laatste kwartaal resultaten rapport, deelde Inditex een rendement van 866 miljoen euro mee, 60 procent meer dan Fast Retailing in dezelfde periode.

Beeld: Uniqlo winkel in Shinsaibashi, Osaka, Japan. Bron: website Fast Retailing.

Deze tekst is eerder verschenen op FashionUnited.COM en FashionUnited.ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.