Frankrijk verplicht coronapaspoort voor toegang winkelcentra

Vanaf 1 augustus kan men in Frankrijk openbare gelegenheden alleen binnen met een coronapaspoort, zo blijkt uit een toespraak van president Macron. Dit geldt voor musea, cafés en restaurants maar ook winkelcentra. Ook heeft men het paspoort nodig om met het openbaar vervoer te reizen.

Een certificaat kan aangevraagd worden als men minstens twee weken volledig gevaccineerd is, recent hersteld is van een coronabesmetting of negatief getest is. Een negatieve test mag niet ouder zijn dan 48 uur. Daarbij komt dat een PCR vanaf 21 juli niet meer gratis is in Frankrijk voor toeristen. De Franse regering hoopt hierdoor dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Gisteravond maakten in Frankrijk dan ook een recordaantal mensen een vaccinatie-afspraak.

Frankrijk is niet het enige land dat het coronapaspoort gaat gebruiken voor toegang. Zo kondigde ook Griekenland gisteren aan dat alleen gevaccineerden toegang krijgen tot de horeca.