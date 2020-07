Frankrijk verplicht per 1 augustus mondkapjes in winkels

Frankrijk maakt in navolging van andere Europese landen mondkapjes vanaf 1 augustus nu ook verplicht in de openbare ruimte, zo meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat betekent dat dit ook in winkels geldt, voor zowel klanten als winkelpersoneel.

Door de vrees voor een tweede uitbraak van het Covid-19 virus wordt in steeds meer landen het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte verplicht, ook in landen die eerder twijfelden over deze maatregel. In Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland en België was het dragen van mondkapjes al langer verplicht in winkels en supermarkten. Groot-Brittannië en Frankrijk gaan deze maatregel nu ook instellen.