Frans warenhuis Le Bon Marché (LVMH) in opspraak na onderzoek naar werkomstandigheden

Het Franse onderzoeksplatform Médiapart heeft een artikel gepubliceerd over het warenhuis Le Bon Marché, dat eigendom is van luxegroep LVMH. In het stuk met de titel LVMH: Au Bon Marché, de bien mauvaises conditions de travail (vertaling: LVMH: Bij Le Bon Marché heersen zeer slechte arbeidsomstandigheden), geschreven door journaliste Khedidja Zerouali, beschrijven medewerkers een harde managementstijl en een werkcultuur van voortdurende onderlinge competitie.

Zo vinden er elke ochtend vergaderingen plaats waarin de verkoopprestaties van medewerkers worden vergeleken. Dit zorgt voor flinke druk, omdat de directie, onder leiding van algemeen directeur Patrice Wagner, de verkoopresultaten als onvoldoende beschouwt. Een voormalige werknemer zegt daarover: "Sinds zijn komst draait het niet meer om de mens, alleen nog om de cijfers." Wagner is momenteel verantwoordelijk voor zowel Le Bon Marché als de Samaritaine.

Uit het artikel blijkt ook dat het ziekteverzuim en de bezoeken aan de bedrijfsverpleging zijn toegenomen. Alleen al in maart 2025 werden 224 werknemers geholpen, waarvan 51 vanwege psychosociale klachten. Le Bon Marché telt ongeveer 1500 medewerkers.

Strengere bonusregelingen leiden tot spanningen

In 2021 introduceerde Le Bon Marché het bonussysteem ‘TVT’ (Très Bon Tickets). Werknemers die boven bepaalde verkoopdoelstellingen uitkomen, kunnen hiermee tot 330 euro extra verdienen. Volgens een verkoopster leidt dit systeem tot conflicten onder collega's: "Sommigen waren bereid om fysiek te vechten om een verkoop." In 2024 werd voor bijna 280.000 euro aan bonussen uitgekeerd aan 373 verkopers.

Daarbovenop werd in maart 2024 het systeem ‘Ambition 180’ ingevoerd, gericht op het verbeteren van de prestaties in de mannenafdeling. Hierbij konden extra bonussen van 100, 200 of 400 euro verdiend worden. Maar volgens verschillende medewerkers waren de maandelijkse doelen vaak moeilijk haalbaar.

Een werkneemster vertelt: "Sinds dat project werden we constant met elkaar vergeleken, alsof we tegen elkaar moesten strijden." Inmiddels is dit systeem in juli 2025 weer afgeschaft.

Naast de prestatiedruk komen er ook meldingen van intimidatie, sociale isolatie, publieke vernederingen, verbaal en fysiek geweld en seksisme. Het Comité Social et Économique (CSE), de personeelsvertegenwoordiging, maakt zich zorgen. In april 2025 is een intern onderzoek gestart, maar dat heeft nog niets opgeleverd.

Médiapart blijft het dossier volgen. Eerder deze maand onthulde Zerouali ook dat de Samaritaine, eveneens eigendom van LVMH, zich in 2023 moest verantwoorden tegenover privacywaakhond CNIL. In dat jaar zouden er verborgen camera’s zijn geplaatst, vermomd als rookmelders, in de kelder van het warenhuis.

Wat is er nu werkelijk aan de hand met het personeelsbeleid van Le Bon Marché, het bekende warenhuis aan de Parijse Rive Gauche? De redactie van FashionUnited kon de beschuldigingen niet controleren, maar vraagt de directie van Le Bon Marché en moederbedrijf LVMH – dat vaak wordt geprezen om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid – om openheid te geven over de werkomstandigheden.