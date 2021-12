Geen sluiting voor Belgische winkels, wel beperkingen

Het Belgische Overlegcomité heeft de teugels aangetrokken. Vanaf aankomende zondagochtend gaan nieuwe maatregelen in die gelden tot 28 januari, zo bleek tijdens de persconferentie.

Het goede nieuws voor handelaren is dat de winkels open mogen blijven. Wel worden er extra restricties opgelegd. Zo mag winkelen maximaal met twee personen. Minderjarige kinderen worden hierin niet meegerekend. Ook komt er een beperking op het aantal mensen dat tegelijk in een winkel aanwezig is. Bij winkels kleiner dan 400 vierkante meter geldt: één klant per tien vierkante meter. Is de winkel groter dan 400 vierkante meter, dan moet er ‘een gepaste toegangscontrole zijn’.

Brancheorganisatie Mode Unie reageert niet blij. “Onbegrijpelijk dat alle modewinkels opnieuw kind van de rekening zijn van een probleem dat zich enkel in een drietal grote winkelstraten voordoet,”aldus Isolde Delanghe, directeur Mode Unie, in een persbericht. “Shoppen in kleinere steden en gemeenten kan perfect veilig en zonder grote volkstoeloop, dus we zien helemaal niet in waarom daar extra maatregelen genomen worden. Eerder dan alle individuele winkels te straffen omdat er veel volk rondloopt in de provincie hoofdsteden, zouden de winkelstraten waar zich een probleem voordoet, in moeten zetten op crowd control. Op die manier wordt het aantal shoppers in de straat zelf geregeld en wordt het probleem aangepakt waar het zich stelt.” De organisatie wil dan ook bijkomende steunmaatregelen om het omzetverlies dat door de nieuwe maatregelen gecreëerd wordt te compenseren.

Naast de extra regels voor de detailhandel, zijn er nog meer restricties aangekondigd. Theaters, bioscopen en concertzalen moeten dicht. Binnen evenementen moeten worden afgelast, maar hiervoor gelden een hoop uitzonderingen. Huwelijken en begrafenissen mogen bijvoorbeeld wel doorgaan. Er mag geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden. Voor de rest blijft onder andere de horeca gewoon open en komen er ook geen contactbubbels.